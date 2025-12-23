Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
23 декабря 2025, 03:51
Технологии будущего в футболе: что ФИФА тестирует прямо сейчас

От VAR до 3D

Технологии будущего в футболе: что ФИФА тестирует прямо сейчас
FIFA

ФИФА тестирует новую технологию, позволяющую определить, покинул ли мяч пределы поля до того, как был забит гол.

Инновация под названием «Out of Bounds» стала одной из нескольких разработок, опробованных в трех матчах Межконтинентального кубка, прошедших в этом месяце в Катаре.

Кроме того, ФИФА расширила использование технологии «Real-time 3D Recreation», чтобы ускорить и сделать более наглядным определение офсайдов по линии обзора. Существуют две виртуальные трансляции, доступные видеоассистенту арбитра (VAR) и телезрителям, которые воспроизводят перспективу обоих вратарей.

Новые технологии разработаны ФИФА совместно с компанией Hawk-Eye Innovations. Пока неизвестно, будут ли они внедрены в национальных чемпионатах в будущем.

Источник: BBC
