ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах

Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, опубликовала новую фотосерию в Instagram.

На снимках Третьякова позирует на фоне карпатских пейзажей в обтягивающем спортивном комбинезоне, подчеркнувшем фигуру.

В подписи к посту Елизавета отметила, что лучшим украшением человека является фигура, а не брендовые вещи или дорогие украшения. Публикация вызвала активную реакцию в комментариях и собрала тысячи лайков.

Елизавета Третьякова продолжает оставаться одной из самых заметных жен футболистов УПЛ в медиапространстве.