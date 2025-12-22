Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
22 декабря 2025, 23:25 | Обновлено 22 декабря 2025, 23:45
Елизавета Третьякова продолжает бристать своей фигурой

Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, опубликовала новую фотосерию в Instagram.

На снимках Третьякова позирует на фоне карпатских пейзажей в обтягивающем спортивном комбинезоне, подчеркнувшем фигуру.

В подписи к посту Елизавета отметила, что лучшим украшением человека является фигура, а не брендовые вещи или дорогие украшения. Публикация вызвала активную реакцию в комментариях и собрала тысячи лайков.

Елизавета Третьякова продолжает оставаться одной из самых заметных жен футболистов УПЛ в медиапространстве.

фото девушки lifestyle Елизавета Третьякова Максим Третьяков Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
Diesel
той тип "людей" які окрім селікону, шуб та "брільянтів" більше нічого не цікавить в житті.
Одна мета - виставляти сраки та зроблені цицьки. 
Вже навіть шкода це покоління. Штучні люди які масово залежать від лайків та коментів. 
Мізки самостійно взагалі не працюють. Без гаджетів скоро посрати не зможуть.
ulefka
Яке ж воно страшне то крах
