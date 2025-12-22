ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
Елизавета Третьякова продолжает бристать своей фигурой
Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, опубликовала новую фотосерию в Instagram.
На снимках Третьякова позирует на фоне карпатских пейзажей в обтягивающем спортивном комбинезоне, подчеркнувшем фигуру.
В подписи к посту Елизавета отметила, что лучшим украшением человека является фигура, а не брендовые вещи или дорогие украшения. Публикация вызвала активную реакцию в комментариях и собрала тысячи лайков.
Елизавета Третьякова продолжает оставаться одной из самых заметных жен футболистов УПЛ в медиапространстве.
Одна мета - виставляти сраки та зроблені цицьки.
Вже навіть шкода це покоління. Штучні люди які масово залежать від лайків та коментів.
Мізки самостійно взагалі не працюють. Без гаджетів скоро посрати не зможуть.