  Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Major League Soccer
20 декабря 2025, 23:07
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято

Аргентинец мог вернуться в Аргентину

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский «Ривер Плейт» пытался осуществить один из самых громких трансферов в истории футбола, обратившись к Лионелю Месси.

По информации испанских СМИ, в момент, когда 38-летний форвард сомневался в продолжении карьеры в «Интер Майами», клуб из Буэнос-Айреса решил воспользоваться ситуацией и связался с окружением звезды.

В «Ривере» понимали, что шансы минимальны, однако сделали ставку на эмоциональный фактор – возможность для Месси вернуться на родину и завершить карьеру в одном из самых титулованных клубов Южной Америки. Несмотря на интерес аргентинского гранда, Месси в итоге выбрал стабильность и продлил контракт с «Интер Майами», окончательно закрыв тему возвращения в чемпионат Аргентины.

Лионель Месси Интер Майами Ривер Плейт
Дмитрий Олийченко
