Месси провел переговоры со звездой Барселоны. Готовится невероятный переход

Лионель Месси может снова повлиять на трансферные планы «Барселоны», но уже с другого континента. По информации испанских СМИ, аргентинец заинтересован в переходе форварда каталонцев Роберта Левандовски в «Интер Майами».

Польский журналист Марек Юзьвяк сообщил, что американский клуб уже начал подготовку к возможному трансферу летом, подыскивая условия для переезда нападающего. Инсайдер Франсуа Галлардо заявил, что Месси лично контактировал с Левандовски, пытаясь убедить его присоединиться к проекту в МЛС.

В «Барселоне» не исключают уход поляка из-за его возраста и высокой зарплаты. Каталонцы готовы оставить Левандовского только при условии уменьшения зарплаты и принятия второстепенной роли.