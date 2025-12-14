Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
14 декабря 2025, 23:02 |
Месси выбрал время, когда перейти в большой европейский клуб

Аргентинец может вернуться в «Барсу» после президентских выборов

14 декабря 2025, 23:02 |
Месси выбрал время, когда перейти в большой европейский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В «Барселоне» уже формируется предвыборная борьба перед выборами президента клуба в 2026 году.

Хотя Жоан Лапорта остается главным фаворитом, позиции его конкурента Виктора Фонта стремительно усиливаются. Главная идея его кампании – попытка осуществить «последний танец» Лионеля Месси в новом Камп Ноу.

Сам кандидат объясняет: в случае победы первым шагом будет звонок аргентинцу.

Месси будет ждать результатов выборов и не станет поддерживать ни одного претендента до объявления победителя. Футболист готов вернуться в клуб только после президентских выборов.

