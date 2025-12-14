Месси выбрал время, когда перейти в большой европейский клуб
Аргентинец может вернуться в «Барсу» после президентских выборов
В «Барселоне» уже формируется предвыборная борьба перед выборами президента клуба в 2026 году.
Хотя Жоан Лапорта остается главным фаворитом, позиции его конкурента Виктора Фонта стремительно усиливаются. Главная идея его кампании – попытка осуществить «последний танец» Лионеля Месси в новом Камп Ноу.
Сам кандидат объясняет: в случае победы первым шагом будет звонок аргентинцу.
Месси будет ждать результатов выборов и не станет поддерживать ни одного претендента до объявления победителя. Футболист готов вернуться в клуб только после президентских выборов.
