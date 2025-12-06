В Барселоне выступили с заявлением: стоит ли ждать возвращения Месси?

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мыслями о роли Лионеля Месси в истории клуба и возможности его возвращения на Камп Ноу.

«В случае с Лео Месси мы планируем почтить его наилучшим образом и установить ему статую, когда для этого наступит подходящее время. Почтение было бы еще лучше, если бы стадион был полон 105 000 болельщиков «Барсы».

Он, пожалуй, был лучшим игроком в истории футбола и «Барселоны». Но я не разжигаю споры и не спекулирую на тему вещей, которые не являются реалистичными. У него есть контракт с другим клубом.

Мы обсуждали на заседании правления возможность назвать стадион в его честь, но не сочли это уместным, поскольку стадионы обычно называют в честь людей, которых уже нет с нами», – сказал Лапорта.