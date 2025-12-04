Лионель МЕССИ: «В худшем случае буду смотреть ЧМ-2026 с трибуны»

Форвард Интер Майами Лионель Месси все еще не готов сказать, будет ли в составе сборной Аргентины играть на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Однако точно поддержит действующего чемпиона с места событий.

«Надеюсь, что я сыграю на ЧМ-2026. Как я уже говорил, я бы этого хотел. В худшем случае буду на месте смотреть матчи с трибуны. Но это будет особенный турнир для Аргентины и аргентинцев».

«В нашей стране такие турниры и такие моменты люди проживают не так, как в других местах. Это особенное время», – сказал Месси.

Уже 5 декабря сборная Аргентины узнает своих соперников на групповом этапе.