Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских лигах

Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских чемпионатах в составе Жироны и Ромы.

В активе украинского нападающего 39 голов и 11 ассистов.

Вспомним, когда и против каких соперников Довбик отличался голевыми действиями

Результативные действия Артема Довбика в топ-5 европейских чемпионатах (50)

Ла Лига (Жирона): 24 гола и 8 ассистов

12.08.23 – Реал Сосьедад – гол

18.09.23 – Гранада – ассист

23.09.23 – Мальорка – гол и ассист

27.09.23 – Вильярреал – гол

22.10.23 – Альмерия – дубль

04.11.23 – Осасуна – гол и два ассиста

11.11.23 – Райо Вальекано – гол

10.12.23 – Барселона – гол

18.12.23 – Алавес – дубль

21.12.23 – Бетис – гол

03.01.24 – Атлетико – ассист

21.01.24 – Севилья – хет-трик

31.03.24 – Бетис – дубль

13.04.24 – Атлетико – гол

20.04.24 – Кадис – гол

27.04.24 – Лас-Пальмас – гол

04.05.24 – Барселона – гол и ассист

10.05.24 – Алавес – ассист

19.05.24 – Валенсия – гол

24.05.24 – Гранада – хет-трик и ассист

Серия А (Рома): 15 голов и 3 ассиста