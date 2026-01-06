Другие новости06 января 2026, 22:56 | Обновлено 06 января 2026, 23:15
187
0
Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских лигах
Вспомним каждый гол и ассист украинского нападающего
06 января 2026, 22:56 | Обновлено 06 января 2026, 23:15
187
0
Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских чемпионатах в составе Жироны и Ромы.
В активе украинского нападающего 39 голов и 11 ассистов.
Вспомним, когда и против каких соперников Довбик отличался голевыми действиями
Результативные действия Артема Довбика в топ-5 европейских чемпионатах (50)
Ла Лига (Жирона): 24 гола и 8 ассистов
- 12.08.23 – Реал Сосьедад – гол
- 18.09.23 – Гранада – ассист
- 23.09.23 – Мальорка – гол и ассист
- 27.09.23 – Вильярреал – гол
- 22.10.23 – Альмерия – дубль
- 04.11.23 – Осасуна – гол и два ассиста
- 11.11.23 – Райо Вальекано – гол
- 10.12.23 – Барселона – гол
- 18.12.23 – Алавес – дубль
- 21.12.23 – Бетис – гол
- 03.01.24 – Атлетико – ассист
- 21.01.24 – Севилья – хет-трик
- 31.03.24 – Бетис – дубль
- 13.04.24 – Атлетико – гол
- 20.04.24 – Кадис – гол
- 27.04.24 – Лас-Пальмас – гол
- 04.05.24 – Барселона – гол и ассист
- 10.05.24 – Алавес – ассист
- 19.05.24 – Валенсия – гол
- 24.05.24 – Гранада – хет-трик и ассист
Серия А (Рома): 15 голов и 3 ассиста
- 15.09.24 – Дженоа – гол
- 22.09.24 – Удинезе – гол
- 06.10.24 – Монца – гол
- 03.11.24 – Верона – гол
- 22.12.24 – Парма – гол и ассист
- 29.12.24 – Милан – ассист
- 12.01.25 – Болонья – гол
- 17.01.25 – Дженоа – гол
- 26.01.25 – Удинезе – гол
- 02.03.25 – Комо – гол
- 16.03.25 – Кальяри – гол
- 29.03.25 – Лечче – гол
- 04.05.25 – Фиорентина – гол
- 28.09.25 – Верона – гол
- 05.10.25 – Фиорентина – ассист
- 29.10.25 – Парма – гол
- 06.01.26 – Лечче – гол
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 января 2026, 23:13 0
Ранее «тимау» были фаворитами на подписание хавбека, но…
Хоккей | 06 января 2026, 03:10 0
Команда узнала всех соперников на ЧМ-2026
Хоккей | 06.01.2026, 11:05
Хоккей | 06.01.2026, 10:05
Футбол | 06.01.2026, 21:02
Комментарии 0
Популярные новости
06.01.2026, 08:58 4
06.01.2026, 07:24 1
06.01.2026, 07:48 4
04.01.2026, 23:59 25
06.01.2026, 10:04 22
05.01.2026, 05:02 1
05.01.2026, 07:27 4
05.01.2026, 07:55