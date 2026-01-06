Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских лигах
06 января 2026, 22:56 | Обновлено 06 января 2026, 23:15
Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских лигах

Вспомним каждый гол и ассист украинского нападающего

Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских лигах
Getty Images/Global Images Ukraine

Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских чемпионатах в составе Жироны и Ромы.

В активе украинского нападающего 39 голов и 11 ассистов.

Вспомним, когда и против каких соперников Довбик отличался голевыми действиями

Результативные действия Артема Довбика в топ-5 европейских чемпионатах (50)

Ла Лига (Жирона): 24 гола и 8 ассистов

  • 12.08.23 – Реал Сосьедад – гол
  • 18.09.23 – Гранада – ассист
  • 23.09.23 – Мальорка – гол и ассист
  • 27.09.23 – Вильярреал – гол
  • 22.10.23 – Альмерия – дубль
  • 04.11.23 – Осасуна – гол и два ассиста
  • 11.11.23 – Райо Вальекано – гол
  • 10.12.23 – Барселона – гол
  • 18.12.23 – Алавес – дубль
  • 21.12.23 – Бетис – гол
  • 03.01.24 – Атлетико – ассист
  • 21.01.24 – Севилья – хет-трик
  • 31.03.24 – Бетис – дубль
  • 13.04.24 – Атлетико – гол
  • 20.04.24 – Кадис – гол
  • 27.04.24 – Лас-Пальмас – гол
  • 04.05.24 – Барселона – гол и ассист
  • 10.05.24 – Алавес – ассист
  • 19.05.24 – Валенсия – гол
  • 24.05.24 – Гранада – хет-трик и ассист

Серия А (Рома): 15 голов и 3 ассиста

  • 15.09.24 – Дженоа – гол
  • 22.09.24 – Удинезе – гол
  • 06.10.24 – Монца – гол
  • 03.11.24 – Верона – гол
  • 22.12.24 – Парма – гол и ассист
  • 29.12.24 – Милан – ассист
  • 12.01.25 – Болонья – гол
  • 17.01.25 – Дженоа – гол
  • 26.01.25 – Удинезе – гол
  • 02.03.25 – Комо – гол
  • 16.03.25 – Кальяри – гол
  • 29.03.25 – Лечче – гол
  • 04.05.25 – Фиорентина – гол
  • 28.09.25 – Верона – гол
  • 05.10.25 – Фиорентина – ассист
  • 29.10.25 – Парма – гол
  • 06.01.26 – Лечче – гол
