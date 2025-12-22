Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
22 декабря 2025, 23:05 | Обновлено 22 декабря 2025, 23:07
ФОТО. Рэшфорд впервые засветился со своей девушкой в Барселоне

Маркус Рэшфорд снова с Люсией Лои

ФОТО. Рэшфорд впервые засветился со своей девушкой в Барселоне
Instagram. Маркус Рэшфорд и Люсия Лои

Нападающий «Барселоны» и сборной Англии Маркус Рэшфорд впервые появился на публике вместе со своей девушкой Лусией Лои после перехода в каталонский клуб.

Пара посетила баскетбольный матч «Барселоны» против «Басконии» из Витории-Гастейс в рамках Евролиги.

Встреча состоялась в пятницу, 19 декабря, на арене «Палау Блауграна» в Барселоне. Вместе с Рэшфордом игру также посетил вингер «Барселоны» Руни Барджи.

Отметим, что Рэшфорд и Лои возобновили отношения летом после двухлетнего расставания. Пара была помолвлена в 2022 году, однако в июне 2023-го стороны расторгли помолвку.

В августе СМИ сообщили, что Лусия Лои переехала в Барселону, чтобы поддержать футболиста в период адаптации после трансфера.

Маркус Рэшфорд Барселона Руни Барджи Ла Лига lifestyle чемпионат Испании по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
