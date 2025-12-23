Ла Лига против АПЛ: Тебас объяснил, почему не все так однозначно

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о выступлениях испанских и английских команд в еврокубках в этом сезоне.

– В европейских турнирах в этом году нам немного сложнее, особенно в матчах против команд Премьер–лиги. Что вы думаете о выступлениях испанских команд?

– Ну, то же самое говорили командам Премьер–лиги два года назад о нас. Мы не можем ожидать, что будем всегда на высшем уровне во всех соревнованиях на протяжении стольких лет, это невозможно.

При сравнении на спортивном или даже экономическом уровне нужно смотреть на несколько сезонов, на определенный период времени.

Нельзя сосредоточиваться на одной теме, потому что сейчас вы смотрите на общий этап, который еще даже не закончился. Мне кажется настоящим варварством проводить такие сравнения.

Я видел подобное и в других сезонах, когда в первые несколько туров у нас не было ни одного клуба в первой восьмерке, а затем туда пробились три команды. Меня не беспокоит происходящее.

Однако я знаю, что представители Премьер–лиги обеспокоены, потому что они побеждают только испанские команды, а не итальянские.

Это было две недели назад, теперь они, вероятно, будут думать иначе. Всем необходимо писать, рассказывать истории, поэтому их всегда приходится искать, – сказал Тебас.