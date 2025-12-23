Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тут бегал Месси. Интер Майами запустил продажу газона с финала MLS
Major League Soccer
23 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 23 декабря 2025, 04:32
16
0

Тут бегал Месси. Интер Майами запустил продажу газона с финала MLS

Болельщики могут прибрести частицу поля, где случились исторические события

23 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 23 декабря 2025, 04:32
16
0
Тут бегал Месси. Интер Майами запустил продажу газона с финала MLS
Интер Майами

После победы в финале MLS в 2025 году Интер Майами запустил продажу оригинального газона со своего стадиона. В финальном матче команда Лионеля Месси победила Ванкувер Уайткапс со счетом 3:1 и впервые в истории стала чемпионом MLS.

Теперь болельщики могут приобрести кусочек поля, на котором происходили исторические события: дебютный сезон клуба в МЛС 2020 года, приезд Лионеля Месси и завоевание первых титулов, включая победу в MLS Cup.

Клуб предлагает несколько вариантов сувениров. Классический бокс – кусок газона в акриловом кубе. Премиум-версия – газон вместе с металлическим билетом с золотым гравированием. Также доступны сувениры с брелками, имитирующими траву с поля Интер Майами.

Стоимость сувениров колеблется от 50 до 750 долларов. Предзаказ уже доступен на официальном сайте клуба, а доставка начнется в январе 2026 года и будет доступна по всему миру. Этот проект позволяет фанатам забрать домой настоящую частичку истории клуба и сохранить память о выдающихся моментах MLS.

По теме:
Мбаппе догнал Роналду, однако до рекордов Месси и Мюллера очень далеко
Шахтер решил срочно вернуть украинца, чтобы сразу его продать
Барселона забила 169 голов в 2025 году. Больше было только в эпоху Месси
Интер Майами Лионель Месси газон продажа Major League Soccer (MLS)
Николай Степанов Источник: ФК Интер Майами
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Футбол | 22 декабря 2025, 15:39 34
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы

Свои становятся все больше похожи на легионеров, требуя трансфера или «золотых» условий

Известна судьба украинского футболиста после слухов, что его забрал ТЦК
Футбол | 22 декабря 2025, 22:22 3
Известна судьба украинского футболиста после слухов, что его забрал ТЦК
Известна судьба украинского футболиста после слухов, что его забрал ТЦК

Андрей Дедяев опроверг эту информацию

Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Футбол | 22.12.2025, 17:47
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
ВИДЕО. В Динамо показали 10 лучших голов команды в 2025 году
Футбол | 23.12.2025, 03:59
ВИДЕО. В Динамо показали 10 лучших голов команды в 2025 году
ВИДЕО. В Динамо показали 10 лучших голов команды в 2025 году
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
Бокс | 22.12.2025, 08:59
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
21.12.2025, 09:45 15
Футбол
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
21.12.2025, 07:42 10
Футбол
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем