Тут бегал Месси. Интер Майами запустил продажу газона с финала MLS
Болельщики могут прибрести частицу поля, где случились исторические события
После победы в финале MLS в 2025 году Интер Майами запустил продажу оригинального газона со своего стадиона. В финальном матче команда Лионеля Месси победила Ванкувер Уайткапс со счетом 3:1 и впервые в истории стала чемпионом MLS.
Теперь болельщики могут приобрести кусочек поля, на котором происходили исторические события: дебютный сезон клуба в МЛС 2020 года, приезд Лионеля Месси и завоевание первых титулов, включая победу в MLS Cup.
Клуб предлагает несколько вариантов сувениров. Классический бокс – кусок газона в акриловом кубе. Премиум-версия – газон вместе с металлическим билетом с золотым гравированием. Также доступны сувениры с брелками, имитирующими траву с поля Интер Майами.
Стоимость сувениров колеблется от 50 до 750 долларов. Предзаказ уже доступен на официальном сайте клуба, а доставка начнется в январе 2026 года и будет доступна по всему миру. Этот проект позволяет фанатам забрать домой настоящую частичку истории клуба и сохранить память о выдающихся моментах MLS.
Today we celebrate the Original Grass. Keep a piece of our history ✅— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 19, 2025
Pre-order the original grass of Inter Miami CF Chase Stadium ↬ https://t.co/b96KYDR5jI pic.twitter.com/8R96HJXiH0
