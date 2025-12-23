Тут бегал Месси. Интер Майами запустил продажу газона с финала MLS

После победы в финале MLS в 2025 году Интер Майами запустил продажу оригинального газона со своего стадиона. В финальном матче команда Лионеля Месси победила Ванкувер Уайткапс со счетом 3:1 и впервые в истории стала чемпионом MLS.

Теперь болельщики могут приобрести кусочек поля, на котором происходили исторические события: дебютный сезон клуба в МЛС 2020 года, приезд Лионеля Месси и завоевание первых титулов, включая победу в MLS Cup.

Клуб предлагает несколько вариантов сувениров. Классический бокс – кусок газона в акриловом кубе. Премиум-версия – газон вместе с металлическим билетом с золотым гравированием. Также доступны сувениры с брелками, имитирующими траву с поля Интер Майами.

Стоимость сувениров колеблется от 50 до 750 долларов. Предзаказ уже доступен на официальном сайте клуба, а доставка начнется в январе 2026 года и будет доступна по всему миру. Этот проект позволяет фанатам забрать домой настоящую частичку истории клуба и сохранить память о выдающихся моментах MLS.