Ямаль покорил YouTube: экскурсия по дому и рекордные просмотры

18-летний Ламин Ямаль, играющий на позиции вингера в «Барселоне», начал вести блог на YouTube. На момент публикации новостей его канал уже насчитывал почти 400 тысяч подписчиков.

В первом видео Ямаль показал свой дом. За девять часов ролик посмотрели более 1 500 000 раз. Примечательно, что Ламин появился в кадре в футболке сборной Колумбии с фамилией Луиса Диаса.