Суперкубок Италии
Наполи
22.12.2025 21:00 – FT 2 : 0
Болонья
Италия
22 декабря 2025, 23:00 | Обновлено 22 декабря 2025, 23:48
В третий раз в истории. Наполи добыл Суперкубок Италии

Финальная игра против «Болоньи» оказалась легкой прогулкой для команды Антонио Конте

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянские футбольные чиновники с очевидной целью заработать немалые дополнительные средства отдали права на проведение Суперкубка своей страны богатым господам из Саудовской Аравии, а для того, чтобы еще больше на этом заработать, до этого они изменили формат турнира на так называемый «финал четырех», где нашлось место не только для действующего чемпиона и обладателя Кубка, но и для еще двух лучших команд национального первенства по итогам прошлого сезона.

Но в 2025 году случилось так, что к непосредственно финальной игре никто из пары миланских клубов добраться так и не сумел, поэтому мы стали свидетелями Суперкубка по «настоящему номиналу», как и предполагалось в момент создания этого турнира. Чемпион Серии A «Наполи» в Эр-Рияде играл против «Болоньи», и ожидалось, что это может быть матч с должным уровнем интриги, потому что «россоблу» в этом сезоне еще несколько недель назад обыгрывали «Партенопеи» на своем поле.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако ожидания болельщиков не слишком находят подтверждение на футбольном поле, и кроме этого не слишком громкая афиша этого противостояния сделала трибуны домашнего стадиона «Ан-Насра» едва слышными на фоне непосредственно игровых моментов. Такое себе зрелище для случайного болельщика, который вечером понедельника внезапно вспомнил, что итальянцы незадолго до наступления Рождества решили разыграть какой-то там трофей.

Интриги в плане определения победителя этой пары тоже, как явления, не существовало. Остался открытым только вопрос, сколько голов в ворота соперников сможет отправить команда Антонио Конте, и когда это произойдет впервые в этом противостоянии. Пришлось ждать до конца первого тайма, в котором подопечные Винченцо Итальяно так и не проявили желания атаковать чужие ворота, а вот «Наполи» своего добился за счет просто роскошного дальнего удара с правого фланга от Давида Нереса.

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже в начале второй половины встречи стало понятно, что спасением для «Болоньи» в этой игре даже и не пахнет, потому что «южане» сразу создали несколько моментов, когда могли удвоить преимущество, но вместо этого сделали это сразу после того, как соперники упустили, наверное, свой лучший шанс восстановить равновесие в этом матче.

На удар Фергюсона с близкого расстояния со второго этажа точно в руки Милинкович-Савича элегантным перебросом вратаря с острого угла на правом фланге штрафной ответил Нерес. На этом представление исчерпало себя. Да и не слишком интересным оно оказалось на самом деле. Но если аравийцы и за это готовы выкладывать немалые средства, то грех им отказывать в удовольствии.

Суперкубок Италии. Финал.

«Наполи» – «Болонья» - 2:0

Голы: Нерес, 39, 57

Предупреждения: Политано, 79 – Хеггем, 44, Камбьягт, 50, Хольм, 77

«Наполи»: Милинкович-Савич – Жезус (Буонджорно, 84), Ррахмани, Ди Лоренцо – Спинаццола (Гутьеррес, 68), Мактоминей, Лоботка, Политано – Эльмас (Ланг, 68), Нерес (Маццокки, 78) – Хойлунн.

«Болонья»: Равалья – Миранда, Лукуми, Хеггем, Хольм – Побега, Фергюсон (Даллинга, 69) – Камбьяги (Роу, 69), Одгор (Моро, 46), Орсолини (Домингес, 80) – Кастро (Иммобиле, 80).

Арбитр: Андреа Коломбо (Комо, Италия).

Стадион: «Стадион Университета короля Сауда» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Удары (в створ) – 15(8): 11(3)
Угловые – 7:5
Оффсайды – 2:0

НАПОЛИ - БОЛОНЬЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Маттео Политано.
Наполи Болонья Суперкубок Италии по футболу Наполи - Болонья отчеты Давид Нерес
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
