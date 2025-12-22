Наполи – Болонья – 2:0. Дубль Нереса в финале Суперкубка. Видео голов
Смотрите видеообзор финального поединка за Суперкубок Италии
22 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде прошел финальный матч Суперкубка Италии.
Наполи и Болонья играли на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.
Дубль для Наполи оформил бразильский вингер Давид Нерес, экс-игрок Шахтера.
Он отличился на 39-й и на 57-й минуте, и команда Наполи получила перевес в два мяча.
Команда Наполи одолела Болонью (2:0) и стала победителем Суперкубка Италии.
Суперкубок Италии 2025. Финал
22 декабря 2025. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Наполи – Болонья – 2:0
Голы: Давид Нерес, 39, 57
