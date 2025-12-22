Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Болонья – 2:0. Дубль Нереса в финале Суперкубка. Видео голов
Суперкубок Италии
Наполи
22.12.2025 21:00 – FT 2 : 0
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 декабря 2025, 23:47 | Обновлено 22 декабря 2025, 23:48
246
0

Наполи – Болонья – 2:0. Дубль Нереса в финале Суперкубка. Видео голов

Смотрите видеообзор финального поединка за Суперкубок Италии

22 декабря 2025, 23:47 | Обновлено 22 декабря 2025, 23:48
246
0
Наполи – Болонья – 2:0. Дубль Нереса в финале Суперкубка. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

22 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде прошел финальный матч Суперкубка Италии.

Наполи и Болонья играли на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Дубль для Наполи оформил бразильский вингер Давид Нерес, экс-игрок Шахтера.

Он отличился на 39-й и на 57-й минуте, и команда Наполи получила перевес в два мяча.

Команда Наполи одолела Болонью (2:0) и стала победителем Суперкубка Италии.

Суперкубок Италии 2025. Финал

22 декабря 2025. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Наполи – Болонья – 2:0

Голы: Давид Нерес, 39, 57

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Маттео Политано.
По теме:
Генчлербирлиги – Трабзонспор – 4:3. Яркая игра с 3 украинцами. Видео голов
Драконы в огне. Порту разгромил Алверку и упрочил лидерство в Португалии
В третий раз в истории. Наполи добыл Суперкубок Италии
Наполи Болонья Суперкубок Италии по футболу видео голов и обзор Давид Нерес Наполи - Болонья
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футбол | 22 декабря 2025, 13:05 40
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги

Конопля покинет «Шахтер»

«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
Бокс | 22 декабря 2025, 08:59 1
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце

Британец отметил вклад украинца в историю бокса

ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами
Футбол | 22.12.2025, 22:36
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами
«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции
Футбол | 22.12.2025, 17:06
«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции
«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Футбол | 22.12.2025, 15:39
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
21.12.2025, 10:31 3
Бокс
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
21.12.2025, 14:08 8
Футбол
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
21.12.2025, 13:42 5
Биатлон
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем