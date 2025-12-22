22 декабря состоится финал Суперкубка Италии, где за титул сразятся Наполи – Болонья. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Наполи

В этом мини-турнире неаполитанцы участвовали на правах действующего победителя чемпионата Италии, в полуфинале подопечные Антонио Конте одолели Милан – 2:0. Команда в текущем сезоне ведет борьбу за скудетто на внутренней арене, хотя идет пока третьей, отставая от лидера на два очка. В последнем туре Наполи неожиданно, но справедливо уступил Удинезе в гостях со счетом 0:1.

Есть трудности в Лиге чемпионов, где клуб на 23 месте, хоть данная позиция и выводит в плей-офф, положение шаткое, любая осечка может стоить места в топ-24, поэтому многое будет зависеть от последних встреч. Предстоящий матч из-за повреждений вынуждены пропустить Ангисса, Де Брюйне, Гилмор и Мерет.

Болонья

Для Болонья предстоящий матч редкая возможность взять трофей, хотя в прошлом сезоне они завоевали Кубок Италии. В этом мини-турнире команда успела обыграть в полуфинале Интер, в серии пенальти, после 1:1 в игровое время. Клуб пытается вести борьбу за высокие в чемпионате, но пока идет шестым.

В последнем туре было домашнее поражение от прямого конкурента Ювентуса со счетом 0:1, так образовалась серия из трех матчей без побед в Серии А, за данный период удалось набрать всего один балл. Команда играет в Лиге Европы, где плотно держится в зоне плей-офф, занимая 13 строчку, отставание от топ-8 составляет два очка. Не сыграют в этой встрече Бонифаци, Казале, Фройлер, под вопросом Бернардески и Скорупски.

Личные встречи

Команды уже пересекались в текущем сезоне, матч состоялся в рамках Серии А, где Болонья одержала домашнюю победу со счетом 2:0.

Прогноз

Финал справедливый, ведь именно эти команды в прошлом сезоне выиграли чемпионат и кубок. Неаполитанцы котируются фаворитами этой встречи, хотя стоит ожидать любого исхода. Я думаю, встреча пройдет в осторожной борьбе, с небольшим количеством опасных моментов. Проходимой здесь выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов за 1,61, как это было в четырех очных встречах, из последних пяти.