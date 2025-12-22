Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Наполи – Болонья. Текстовая трансляция матча
Суперкубок Италии
Наполи
22.12.2025 21:00 - : -
Болонья
Италия
22 декабря 2025, 18:00
10
0

Наполи – Болонья. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка финала Суперкубка Италии

22 декабря 2025, 18:00
10
0
Наполи – Болонья. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 22-го декабря, состоится финальный поединок Суперкубка Италия, в котором сразятся «Наполи» и «Болонья». Матч пройдет в Эр-Рияде, на поле стадиона «Стадион Университета короля Сауда», начало в 21:00.

Суперкубок, как он и был задуман изначально – чемпион против обладателя Кубка страны. «Милан» и «Интер» в этот раз остались в стороне от решающей игры, которая вновь пройдет в Саудовской Аравии, просто потому, что деньги. Непростой сезон для команды Антонио Конте, но она бьется за защиту титула. Да и коллектив Винченцо Итальяно старается не отставать от зоны еврокубков и при этом параллельно играет в Лиге Европы. Скучным матч точно не будет – в первом круге чемпионата победила «Болонья» (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Болонья», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Наполи
22 декабря 2025 -
21:00
Болонья
