В понедельник, 22-го декабря, состоится финальный поединок Суперкубка Италия, в котором сразятся «Наполи» и «Болонья». Матч пройдет в Эр-Рияде, на поле стадиона «Стадион Университета короля Сауда», начало в 21:00.

Суперкубок, как он и был задуман изначально – чемпион против обладателя Кубка страны. «Милан» и «Интер» в этот раз остались в стороне от решающей игры, которая вновь пройдет в Саудовской Аравии, просто потому, что деньги. Непростой сезон для команды Антонио Конте, но она бьется за защиту титула. Да и коллектив Винченцо Итальяно старается не отставать от зоны еврокубков и при этом параллельно играет в Лиге Европы. Скучным матч точно не будет – в первом круге чемпионата победила «Болонья» (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Болонья», за которой можно следить в украинской версии сайта.