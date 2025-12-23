Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  КОНТЕ: «Я серебряный призер чемпионатов мира и Европы. И это больно...»
23 декабря 2025, 08:47
КОНТЕ: «Я серебряный призер чемпионатов мира и Европы. И это больно...»

Специалист рад, что «Наполи» удалось завоевать Суперкубок Италии

КОНТЕ: «Я серебряный призер чемпионатов мира и Европы. И это больно...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер Наполи Антонио Конте поделился эмоциями после победы своей команды над Болоньей (2:0) в матче за Суперкубок Италии.

«Поздравляю игроков с безупречно проведенным турниром. Мы хотели сделать этот трофей подарком для себя и наших болельщиков и поздравить их с Рождеством. Приятно отмечать этот праздник с трофеем. Мы выиграли скудетто, а теперь и Суперкубок, обыграв несколько очень сильных команд.

Не стоит забывать, что два года назад «Наполи» проиграл в финале Суперкубка «Интеру». В футболе имеет значение только победитель. Никто не просматривает список трофеев, чтобы узнать, выходил ли ты в финал. Я хорошо это знаю – как игрок я проиграл много финалов. Я серебряный призер чемпионатов мира и Европы, и это больно, потому что путь был правильным, но не хватало завершающего штриха.

Хочу особо отметить «Болонью» и особенно Винченцо Итальяно.

Если посмотреть на созданные моменты, то мы могли забивать больше. В то же время, мы провели качественный матч во многих аспектах. Гол Нереса стал решающим. Мы подробно проанализировали все ситуации, которые могли создать проблемы со стороны Болоньи.

Наша задача – расширять футбольные знания игроков. Я активно работаю над этим и считаю, что каждый футболист, с которым я сотрудничал, прогрессировал как в техническом, так и психологическом плане», – сказал Конте.

Олег Вахоцкий Источник: Джанлука Ди Марцио
