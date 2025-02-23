ВИДЕО. Оболонь открыла счет в матче с Ворсклой, забив с пенальти
Сергей Суханов поразил ворота полтавской команды
Киевская «Оболонь» принимает полтавскую «Ворсклу» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходит на «Оболони-Арене».
В первом тайме команды создали несколько опасных моментов у ворот друг друга, но открыть счет так и не удалось. Все самое интересное команды оставили во вторую половину игры.
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Уже в середине второго тайма счет в игре открыли хозяева поля. Мяч попал в руку Павлюку после Евгения Павлюка после навеса Виталия Груши со штрафного, а Сергей Суханов уверенно реализовал пенальти, открыв счет в игре.
В нынешнем сезоне Оболонь занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей. Ворскла находится на 12 строчке чемпионата с 16 баллами после 17 игр.
ВИДЕО. Суханов открыл счет с пенальти в матче против Ворсклы.
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