Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Н. Киченок – Данилина / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
31 января 2025, 04:28 |
34
0

Л. Киченок / Н. Киченок – Данилина / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Линце 31 января в 16:30

31 января 2025, 04:28 |
34
0
Л. Киченок / Н. Киченок – Данилина / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE
WTA. Сестры Киченок Людмила и Надежда

31 января украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В полуфинале украинки сыграют против тандема Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева. Поединок пройдет вторым запуском на корте №1 после игры Синякова / Чжан Шуай – Эпплтон / Тан Чань. Ориентировочное время начала игры – 16:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния проведут финальную встречу в воскресенье, 2 февраля.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Элина Свитолина – Анна Блинкова. Неудача в Линце. Видеообзор матча
Даяна Ястремская – Антония Ружич. Камбек в первом сете. Видеообзор матча
Даяна Ястремская – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ирина Хромачева Анна Данилина Людмила Киченок Надежда Киченок смотреть онлайн WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Бокс | 30 января 2025, 09:13 2
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?

Лидером рейтинга является американец Джервонта Дэвис

Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Футбол | 30 января 2025, 07:50 26
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА

Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины

Сестры Киченок устроили разгром соперниц и вышли в полуфинал в Линце
Теннис | 30.01.2025, 22:53
Сестры Киченок устроили разгром соперниц и вышли в полуфинал в Линце
Сестры Киченок устроили разгром соперниц и вышли в полуфинал в Линце
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
Бокс | 30.01.2025, 11:52
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
Футбол | 30.01.2025, 23:55
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 13
Бокс
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 16
Футбол
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 8
Бокс
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 6
Футбол
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
29.01.2025, 06:23
Другие виды
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем