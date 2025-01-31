Л. Киченок / Н. Киченок – Данилина / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Линце 31 января в 16:30
31 января украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.
В полуфинале украинки сыграют против тандема Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева. Поединок пройдет вторым запуском на корте №1 после игры Синякова / Чжан Шуай – Эпплтон / Тан Чань. Ориентировочное время начала игры – 16:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния проведут финальную встречу в воскресенье, 2 февраля.
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