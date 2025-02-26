Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Англия
26 февраля 2025, 22:57 |
2782
5

Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда

За Виктором продолжают следить «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»

26 февраля 2025, 22:57 |
2782
5
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, к вингеру сборной Украины был большой интерес от именитых европейских клубов прошлым летом, который сохранился до сих пор. Летом активизируют свои попытки «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые являются главными фаворитами на трансфер украинца. Отмечается, что «Жироне» не очень выгоден трансфер Цыганкова в экономическом плане – каталонцам придется отдать «Динамо» 50% от будущей продажи игрока.

В этом сезоне Цыганкова преследуют травмы, он провел только 19 матчей и забил один гол. Ранее Цыганков стал лучшим ассистентом в истории «Жироны» в Ла Лиге.

По теме:
Автогол, удаление, привоз. Ман Юнайтед и Ипсвич выдали шоу на Олд Траффорд
Не забивали. Ноттингем и Арсенал разошлись миром
Будет ли играть Зинченко? Стали известны составы Ноттингема и Арсенала
трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Жирона Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Виктор Цыганков
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Бокс | 26 февраля 2025, 01:18 1
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером

Даниэль снялся с поединка из-за болезни

ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад
Футбол | 26 февраля 2025, 23:03 0
ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад
ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад

Реал Мадрид вышел вперед в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Бокс | 26.02.2025, 08:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
Футбол | 26.02.2025, 16:25
Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Футбол | 26.02.2025, 08:42
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Циганков чимало пропускає через травми. Якщо не буде надалі стабільно грати, то про якийсь перехід в сильніший за Жирону можна забути
Ответить
+6
WalterBlack
саме час піти на підвищення, в Жироні на нього нічого доброго не чекає, команда одного сезону
Ответить
+1
acfred
Утька.... бо  крихкий нажаль для апл
Ответить
0
Saar
Давай в МЮ, а там і в Чемпіоншіп....
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 14
Футбол
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
26.02.2025, 00:38 13
Футбол
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 12
Футбол
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 1
Бокс
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
25.02.2025, 01:52 2
Футбол
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
24.02.2025, 21:14 3
Баскетбол
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем