Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
За Виктором продолжают следить «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть клуб в следующее трансферное окно.
По информации испанских СМИ, к вингеру сборной Украины был большой интерес от именитых европейских клубов прошлым летом, который сохранился до сих пор. Летом активизируют свои попытки «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые являются главными фаворитами на трансфер украинца. Отмечается, что «Жироне» не очень выгоден трансфер Цыганкова в экономическом плане – каталонцам придется отдать «Динамо» 50% от будущей продажи игрока.
В этом сезоне Цыганкова преследуют травмы, он провел только 19 матчей и забил один гол. Ранее Цыганков стал лучшим ассистентом в истории «Жироны» в Ла Лиге.
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