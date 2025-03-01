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01 марта 2025, 05:06 |
73
0

ФОТО. Испанская порнозвезда нашла новую «жертву» после Касильяса

Организованная соблазнительница

01 марта 2025, 05:06 |
73
0
ФОТО. Испанская порнозвезда нашла новую «жертву» после Касильяса
Instagram. Клаудия Бавель

Бывшая порнозвезда Клаудия Бавель, известная романом с Икером Касильясом, пыталась встретиться с экс-футболистом Хоакином Санчесом, долго игравшим за «Бетис».

Они общались в конце 2023 года, но встреча не состоялась из-за нехватки времени.

Об их переписке стало известно благодаря шоу «Ni que fuemos Shhh»​​​​.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эта история совпала с выходом документального фильма «Капитан» о жизни Хоакина, который женат и воспитывает двух дочерей.

Жена футболиста поддержала мужа, опубликовав совместное фото.

Тем временем Бавель обвинили в попытке инсценировать свидание, чтобы продать кадры СМИ.

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фото lifestyle Икер Касильяс Хоакин Санчес Реал Мадрид Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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