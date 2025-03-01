ФОТО. Испанская порнозвезда нашла новую «жертву» после Касильяса

Бывшая порнозвезда Клаудия Бавель, известная романом с Икером Касильясом, пыталась встретиться с экс-футболистом Хоакином Санчесом, долго игравшим за «Бетис».

Они общались в конце 2023 года, но встреча не состоялась из-за нехватки времени.

Об их переписке стало известно благодаря шоу «Ni que fuemos Shhh»​​​​.

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Эта история совпала с выходом документального фильма «Капитан» о жизни Хоакина, который женат и воспитывает двух дочерей.

Жена футболиста поддержала мужа, опубликовав совместное фото.

Тем временем Бавель обвинили в попытке инсценировать свидание, чтобы продать кадры СМИ.