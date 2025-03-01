ГРИГОРЧУК: «Это наше поведение на поле. К сожалению, царил беспорядок»

Наставник черкасской команды ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал поражение своих подопечных в матче 19-го тура УПЛ 2024/25 против львовских Карпат (0:1):

– К сожалению, мы проиграли, потеряли очки. Я думаю, что все должно было быть иначе. Я уже говорил на флеш-интервью, что мы имели возможности забивать гол или два в первом тайме, а это значительно облегчило бы ситуацию. Конечно, обидно то, что мы долгое время играли в большинстве и не реализовали это преимущество. Понимаем, над чем должны работать.

Мы в очередной раз имеем подтверждение, что нам обязательно надо усиление в атакующей линии. Мы должны быть лучше в атаке. Хотим играть в атакующий футбол, давить на соперника. Когда ты этого не можешь сделать в течение всего матча, то трудно добывать очки и побеждать систематически, а мы этого очень хотели бы.

– Показалось, что после удаления Альвареса ваша команда потеряла преимущество и заиграла иначе.

– Я согласен с тем, что не было такой ситуации, что команда сразу смогла бы отреагировать на такое преимущество. Это наша психология и поведение на поле. Мы должны были взять все в свои руки и контролировать игру. К сожалению, царил беспорядок.

В перерыве мы сделали коррективы. Поговорили о том, как мы должны играть. То, что мы играли в большинстве такое большое время и не забили гол – свидетельствует о том, что мы не сильны в атаке. Пенальти – это несчастный случай, трудно даже объяснить. Просто идет подача и мяч попадает в руку. Это был негативный момент.

Видеообзор матча Карпаты – ЛНЗ Черкассы (1:0)