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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 20:55 | Обновлено 28 февраля 2025, 20:56
308
0

ГРИГОРЧУК – об игре с Карпатами: «Мы просто должны были забивать свои голы»

Наставник ЛНЗ недоволен результатом

28 февраля 2025, 20:55 | Обновлено 28 февраля 2025, 20:56
308
0
ГРИГОРЧУК – об игре с Карпатами: «Мы просто должны были забивать свои голы»
Роман Григорчук

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук высказался о неудачном поединке 19-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (0:1).

– В первом тайме мы просто должны забивать свои голы и на поле все было бы по-другому. Поэтому мы можем только в негативных тонах говорить о реализации этих моментов. А то, что мы больше времени оборонялись, чем хотели, это и заслуга «Карпат», и я не вижу никаких сложностей. Просто в идеале хочется, чтобы мы постоянно были в атаке и создавали много моментов. Но по такой игре, которая была в первом тайме, мы просто обязаны были забивать гол.

– Вошли ли в игру Ноникашвили и Авагимян?

– Мы сейчас не можем говорить об отдельных игроках, как они вошли, потому что нужно тогда разбирать каждого. Особых нареканий на вышеупомянутых футболистов нет. Мы проиграли игру и мы понимаем, что у нас есть материал для совершенствования. Не удовлетворены этим поражением, но идем дальше.

– Как можете объяснить игру Драмбаева рукой в ​​собственной штрафной?

– Это какое-то стечение негативных обстоятельств. Несчастный случай.

– Вы видели, что Кушниренко получил красную карточку после финального свистка?

– Я сразу ушел с поля, но, да, мне сказали, что его удалили. К сожалению.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига отчеты ЛНЗ Черкассы Карпаты - ЛНЗ Роман Григорчук
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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