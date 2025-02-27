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  4. Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 12:57 |
1893
0

Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо

Андрей верит в тренерский успех Виталия Буяльского

27 февраля 2025, 12:57 |
1893
0
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко назвал игрока «бело-синих», который может заменить Александра Шовковского в должности главного тренера киевлян в будущем.

– В ком из нынешних игроков ты видишь потенциал стать будущим главным тренером «Динамо»?

– Пусть это будет Буяльский, потому что он самый старший после меня. А, нет, Кара еще есть... Кара будет хорошим помощником, потому что он обращает внимание на всевозможные мелочи – это очень важно в футболе.

А из молодых футболистов мне трудно кого-нибудь выделить. Я думаю, какое-то понимание будет уже ближе к 30 годам, тогда уже будет видно, как кто интересуется футболом, – заявил Андрей.

Ранее Андрей Ярмоленко объяснил, почему решил вернуться в расположение киевского «Динамо».

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Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Александр Караваев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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