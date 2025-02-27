Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко назвал игрока «бело-синих», который может заменить Александра Шовковского в должности главного тренера киевлян в будущем.

– В ком из нынешних игроков ты видишь потенциал стать будущим главным тренером «Динамо»?

– Пусть это будет Буяльский, потому что он самый старший после меня. А, нет, Кара еще есть... Кара будет хорошим помощником, потому что он обращает внимание на всевозможные мелочи – это очень важно в футболе.

А из молодых футболистов мне трудно кого-нибудь выделить. Я думаю, какое-то понимание будет уже ближе к 30 годам, тогда уже будет видно, как кто интересуется футболом, – заявил Андрей.

Ранее Андрей Ярмоленко объяснил, почему решил вернуться в расположение киевского «Динамо».