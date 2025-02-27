Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Андрей верит в тренерский успех Виталия Буяльского
Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко назвал игрока «бело-синих», который может заменить Александра Шовковского в должности главного тренера киевлян в будущем.
– В ком из нынешних игроков ты видишь потенциал стать будущим главным тренером «Динамо»?
– Пусть это будет Буяльский, потому что он самый старший после меня. А, нет, Кара еще есть... Кара будет хорошим помощником, потому что он обращает внимание на всевозможные мелочи – это очень важно в футболе.
А из молодых футболистов мне трудно кого-нибудь выделить. Я думаю, какое-то понимание будет уже ближе к 30 годам, тогда уже будет видно, как кто интересуется футболом, – заявил Андрей.
Ранее Андрей Ярмоленко объяснил, почему решил вернуться в расположение киевского «Динамо».
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