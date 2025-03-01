Диназ под руководством Головко вернул голкипера и хочет пригласить хавбека
В расположении команды из Вышгорода находятся 18 футболистов
Футбольный клуб Диназ Вышгород вернулся с зимнего перерыва и начал подготовку ко второй части сезона.
Команду Первой лиги на сборах возглавляет главный тренер Александр Головко.
В настоящее время в расположении клуба находится 18 игроков, а также несколько футболистов, проходящих просмотр. В основном это представители местной молодежи. В состав Диназа уже вернулся голкипер Руслан Карнаушенко.
Ожидается, что в ближайшие дни к команде присоединятся еще несколько новых исполнителей. Ведутся переговоры по возвращению полузащитника Инала Черткоева.
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