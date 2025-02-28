Под руководством Головко. Диназ начал тренировочные сборы

Игроки «Диназа» вышли из отпуска и начали учебно-тренировочные сборы. Перед началом сборов команда осталась без главного тренера. Александр Рябоконь покинул «Диназ». В клубе сложная финансовая ситуация.

Команда работает под руководством Александра Головко, сообщает журналист Дмитрий Венков. По его информации в распоряжении тренера около 18 футболистов.

Несколько игроков находятся в команде на просмотре – в большинстве местная молодежь. Также в команду вернулся вратарь Руслан Карнаушенко. В ближайшие дни ожидается приезд еще нескольких новых игроков. Ведутся переговоры о возвращении хавбека Инала Чорткоева.

В турнирной таблице «Диназ» занимает 15 место. В «Группе выбывания» команда будет бороться за сохранение места в Первой лиге.

Александр Головко был главным тренером «Диназа» с февраля 2022 по июль 2024 года. С приходом в команду Рябоконя, Головко стал ассистентом главного тренера.