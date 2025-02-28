Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Под руководством Головко. Диназ начал тренировочные сборы
Украина. Первая лига
28 февраля 2025, 16:44 | Обновлено 28 февраля 2025, 16:45
71
0

Под руководством Головко. Диназ начал тренировочные сборы

Команда проводит подготовку ко второй части сезона

28 февраля 2025, 16:44 | Обновлено 28 февраля 2025, 16:45
71
0
Под руководством Головко. Диназ начал тренировочные сборы
ФК Диназ. Александр Головко

Игроки «Диназа» вышли из отпуска и начали учебно-тренировочные сборы. Перед началом сборов команда осталась без главного тренера. Александр Рябоконь покинул «Диназ». В клубе сложная финансовая ситуация.

Команда работает под руководством Александра Головко, сообщает журналист Дмитрий Венков. По его информации в распоряжении тренера около 18 футболистов.

Несколько игроков находятся в команде на просмотре – в большинстве местная молодежь. Также в команду вернулся вратарь Руслан Карнаушенко. В ближайшие дни ожидается приезд еще нескольких новых игроков. Ведутся переговоры о возвращении хавбека Инала Чорткоева.

В турнирной таблице «Диназ» занимает 15 место. В «Группе выбывания» команда будет бороться за сохранение места в Первой лиге.

Александр Головко был главным тренером «Диназа» с февраля 2022 по июль 2024 года. С приходом в команду Рябоконя, Головко стал ассистентом главного тренера.

По теме:
Григорий ЧУРИЛОВ: «Как ты тренируешься, так и играешь»
Виталий КОЛЬЦОВ: «Нам нужно больше работать над собой»
Металлист 1925 – Буковина – 2:2. Видео голов и обзор матча
Александр Головко Александр Рябоконь Диназ Вышгород учебно-тренировочные сборы Дмитрий Венков
Сергей Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Футбол | 28 февраля 2025, 09:30 6
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов

«Рома» хочет пригласить в команду Карло Анчелотти

Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Бокс | 28 февраля 2025, 07:55 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»

Легендарный боксер хочет увидеть еще один бой за титул абсолюта

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
Футбол | 28.02.2025, 14:25
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Футбол | 28.02.2025, 11:34
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
«У меня 26 футболистов». Наставник Ромы прокомментировал состояние Довбика
Футбол | 28.02.2025, 15:37
«У меня 26 футболистов». Наставник Ромы прокомментировал состояние Довбика
«У меня 26 футболистов». Наставник Ромы прокомментировал состояние Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
26.02.2025, 20:24 9
Футбол
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
26.02.2025, 21:22 5
Футбол
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
27.02.2025, 01:33 1
Футбол
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
26.02.2025, 20:22 1
Бокс
FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025
FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025
26.02.2025, 17:30
Мир азарта
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем