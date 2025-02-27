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  4. Остались без главного тренера. Клуб Первой лиги под угрозой исчезновения
Украина. Первая лига
27 февраля 2025, 13:55 |
1346
1

Остались без главного тренера. Клуб Первой лиги под угрозой исчезновения

Александр Рябоконь рассказал, что покинул «Диназ»

27 февраля 2025, 13:55 |
1346
1
Остались без главного тренера. Клуб Первой лиги под угрозой исчезновения
Instagram. ФК Диназ Вышгород

Клуб Первой лиги «Диназ» может прекратить существование из-за финансовых трудностей. Команда из Вышгорода имеет серьезные задолженности по зарплате перед футболистами и тренерским штабом.

Наставник перволигового коллектива Александр Рябоконь сообщил, что покинул клуб и подтвердил, что ситуация остается сложной:

«Добрый день. В «Диназе» не работаю. За комментариями обращайтесь к Сергею Старенькому (директор – прим). Ситуация сложная, но команда будет жить. Это все, что я знаю. Спасибо», – сообщил тренер.

Клуб из Вышгорода набрал 13 баллов и занимает 15-е место в чемпионате Первой лиги. «Диназ» продолжит борьбу за сохранение прописки в дивизионе и будет играть в «Группе выбывания».

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Victor673256ua
Прикро, коли зникають футбольні клуби. Залишається сподіватись, що Діназ виживе
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