Остались без главного тренера. Клуб Первой лиги под угрозой исчезновения

Клуб Первой лиги «Диназ» может прекратить существование из-за финансовых трудностей. Команда из Вышгорода имеет серьезные задолженности по зарплате перед футболистами и тренерским штабом.

Наставник перволигового коллектива Александр Рябоконь сообщил, что покинул клуб и подтвердил, что ситуация остается сложной:

«Добрый день. В «Диназе» не работаю. За комментариями обращайтесь к Сергею Старенькому (директор – прим). Ситуация сложная, но команда будет жить. Это все, что я знаю. Спасибо», – сообщил тренер.

Клуб из Вышгорода набрал 13 баллов и занимает 15-е место в чемпионате Первой лиги. «Диназ» продолжит борьбу за сохранение прописки в дивизионе и будет играть в «Группе выбывания».