Остались без главного тренера. Клуб Первой лиги под угрозой исчезновения
Александр Рябоконь рассказал, что покинул «Диназ»
Клуб Первой лиги «Диназ» может прекратить существование из-за финансовых трудностей. Команда из Вышгорода имеет серьезные задолженности по зарплате перед футболистами и тренерским штабом.
Наставник перволигового коллектива Александр Рябоконь сообщил, что покинул клуб и подтвердил, что ситуация остается сложной:
«Добрый день. В «Диназе» не работаю. За комментариями обращайтесь к Сергею Старенькому (директор – прим). Ситуация сложная, но команда будет жить. Это все, что я знаю. Спасибо», – сообщил тренер.
Клуб из Вышгорода набрал 13 баллов и занимает 15-е место в чемпионате Первой лиги. «Диназ» продолжит борьбу за сохранение прописки в дивизионе и будет играть в «Группе выбывания».
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