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Украина. Первая лига
10 февраля 2025, 20:59 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:03
611
0

Будет ли объединение? Диназ ищет варианты спасти клуб

Команда планирует доиграть сезон в ПФЛ

10 февраля 2025, 20:59 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:03
611
0
Будет ли объединение? Диназ ищет варианты спасти клуб
ФК Диназ

Как стало известно Sport.ua, перволиговый ФК «Диназ», несмотря на тяжелое финансовое и турнирное положение, пообещал руководству ПФЛ, что доиграет вторую часть сезона до конца.

По имеющейся информации, у ФК «Диназ» есть серьезные задолженности по зарплате перед футболистами и тренерским штабом. Несколько ведущих исполнителей уже покинули команду, а тренер Александр Рябоконь еще не определился, останется ли у руля весной.

Впрочем, клубное руководство прилагает усилия, чтобы стабилизировать ситуацию. В частности, не исключен вариант объединения с финансово крепкой любительской командой «Лесное», которая на прошлой неделе стала победителем традиционного всеукраинского турнира, посвященного памяти легендарного вратаря Олега Макарова.

Сейчас «Диназ» имеет в активе 13 очков и занимает 15-е место в группе «Выбывание» Первой лиги.

Ранее мы сообщали, что, кроме «Мариуполя», еще одной проблемной командой Первой лиги стал «Диназ».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд Диназ Вышгород Александр Рябоконь
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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