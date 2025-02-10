Будет ли объединение? Диназ ищет варианты спасти клуб
Команда планирует доиграть сезон в ПФЛ
Как стало известно Sport.ua, перволиговый ФК «Диназ», несмотря на тяжелое финансовое и турнирное положение, пообещал руководству ПФЛ, что доиграет вторую часть сезона до конца.
По имеющейся информации, у ФК «Диназ» есть серьезные задолженности по зарплате перед футболистами и тренерским штабом. Несколько ведущих исполнителей уже покинули команду, а тренер Александр Рябоконь еще не определился, останется ли у руля весной.
Впрочем, клубное руководство прилагает усилия, чтобы стабилизировать ситуацию. В частности, не исключен вариант объединения с финансово крепкой любительской командой «Лесное», которая на прошлой неделе стала победителем традиционного всеукраинского турнира, посвященного памяти легендарного вратаря Олега Макарова.
Сейчас «Диназ» имеет в активе 13 очков и занимает 15-е место в группе «Выбывание» Первой лиги.
Ранее мы сообщали, что, кроме «Мариуполя», еще одной проблемной командой Первой лиги стал «Диназ».
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