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  4. Денежные трудности. Еще один клуб может завершить выступления в ПФЛ
Украина. Первая лига
05 февраля 2025, 16:53 |
1912
0

Денежные трудности. Еще один клуб может завершить выступления в ПФЛ

Конкретика с Диназом появится в середине февраля

05 февраля 2025, 16:53 |
1912
0
Денежные трудности. Еще один клуб может завершить выступления в ПФЛ
ФК Диназ

Как стало известно Sport.ua, кроме Мариуполя еще одной проблемной командой Первой лиги стал Диназ.

По имеющейся информации, в середине февраля появится конкретика продолжит ли команда из Вышгорода выступления во второй части сезона. Несколько футболистов уже покинули Диназ.

Сейчас в ФК Диназ есть серьезные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом.

Пока что подопечные Александра Рябоконя занимают 15 место в группе «Выбывание», набрав 13 очков.

Ранее мы сообщали, что опытный полузащитник покинул перволиговый клуб Диназ.

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Диназ Вышгород Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу финансы инсайд ликвидация долги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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