Денежные трудности. Еще один клуб может завершить выступления в ПФЛ
Конкретика с Диназом появится в середине февраля
Как стало известно Sport.ua, кроме Мариуполя еще одной проблемной командой Первой лиги стал Диназ.
По имеющейся информации, в середине февраля появится конкретика продолжит ли команда из Вышгорода выступления во второй части сезона. Несколько футболистов уже покинули Диназ.
Сейчас в ФК Диназ есть серьезные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом.
Пока что подопечные Александра Рябоконя занимают 15 место в группе «Выбывание», набрав 13 очков.
Ранее мы сообщали, что опытный полузащитник покинул перволиговый клуб Диназ.
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