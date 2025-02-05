Денежные трудности. Еще один клуб может завершить выступления в ПФЛ

Как стало известно Sport.ua, кроме Мариуполя еще одной проблемной командой Первой лиги стал Диназ.

По имеющейся информации, в середине февраля появится конкретика продолжит ли команда из Вышгорода выступления во второй части сезона. Несколько футболистов уже покинули Диназ.

Сейчас в ФК Диназ есть серьезные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом.

Пока что подопечные Александра Рябоконя занимают 15 место в группе «Выбывание», набрав 13 очков.

Ранее мы сообщали, что опытный полузащитник покинул перволиговый клуб Диназ.