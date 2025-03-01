Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец за €125 тысяч арендовал хавбека из чемпионата Панамы
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 04:45 |
31
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец за €125 тысяч арендовал хавбека из чемпионата Панамы

Анель Райс будет выступать за одесский клуб до конца 2025 года

01 марта 2025, 04:45 |
31
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец за €125 тысяч арендовал хавбека из чемпионата Панамы
Анель Райс

Одесский Черноморец официально объявил об аренде 18-летнего хавбека Анеля Райса из команды Пласи Амадор, которая выступает в чемпионате Панамы.

Сообщается, что соглашение рассчитано до конца 2025 года. По данным Transfermarkt, одесситы заплатили за игрока панамской юношеской сборной 125 тысяч евро.

Опорный полузащитник уже успел провести несколько контрольных поединков за черно-синих и сумел убедить тренерский штаб команды в своей полезности.

Райс провел три стартовых поединка в новом сезоне чемпионата Панамы. Он также сыграл 5 поединков в Лиге наций КОНКАКАФ U-20, где его сборная дошла до полуфинала. Всего на счету Райса 41 матч за карьеру, 1 гол и 1 ассист.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилился центрбеком, который был капитаном Динамо U-19
Диназ под руководством Головко вернул голкипера и хочет пригласить хавбека
Главный тренер Черноморца прокомментировал удар дроном по клубной базе
Черноморец Одесса Анель Райс аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
Даниил Агарков Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Футбол | 28 февраля 2025, 17:48 10
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ

Команда неудачно сыграла с Ворсклой

Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Роналду в шоке
Футбол | 01 марта 2025, 02:52 0
Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Роналду в шоке
Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Роналду в шоке

Легендарный испанец выделил Месси

Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Футбол | 28.02.2025, 08:25
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Переговоры прошли. Неймар дал сигнал Флику и Деку
Футбол | 28.02.2025, 22:11
Переговоры прошли. Неймар дал сигнал Флику и Деку
Переговоры прошли. Неймар дал сигнал Флику и Деку
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Футбол | 28.02.2025, 17:27
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
27.02.2025, 09:30 1
Бокс
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
27.02.2025, 22:39
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
27.02.2025, 07:46 2
Бокс
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
27.02.2025, 02:39 2
Футбол
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
27.02.2025, 01:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем