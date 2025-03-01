ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец за €125 тысяч арендовал хавбека из чемпионата Панамы

Одесский Черноморец официально объявил об аренде 18-летнего хавбека Анеля Райса из команды Пласи Амадор, которая выступает в чемпионате Панамы.

Сообщается, что соглашение рассчитано до конца 2025 года. По данным Transfermarkt, одесситы заплатили за игрока панамской юношеской сборной 125 тысяч евро.

Опорный полузащитник уже успел провести несколько контрольных поединков за черно-синих и сумел убедить тренерский штаб команды в своей полезности.

Райс провел три стартовых поединка в новом сезоне чемпионата Панамы. Он также сыграл 5 поединков в Лиге наций КОНКАКАФ U-20, где его сборная дошла до полуфинала. Всего на счету Райса 41 матч за карьеру, 1 гол и 1 ассист.