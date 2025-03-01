ВИДЕО. Итоги дня в чемпионате СА: фиаско КриРо, позор Аль-Хиляля, где Бущан

28 февраля состоялось три матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Аль-Наср вместе со звездным Криштиану Роналду на выезде проиграл команде Аль-Оруба со счетом 1:2.

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Действующий чемпион Аль-Хиляль в голевой перестрелке на своем поле уступил Аль-Ахли 2:3. Хет-трик за гостей оформил Айван Тоуни, который летом перебрался к саудитам из Брентфорда.

Аль-Шабаб без украинского голкипера Георгия Бущана справился с Дамаком 2:0. Бущан стал жертвой лимита легионеров: максимум восемь иностранных игроков могут быть в составе.

Лидером первенства остается Аль-Иттихад с 56 очками, который проведет свой матч 23-го тура в воскресенье, 2 марта. Далее располагаются Аль-Хиляль (51), Аль-Наср (47), Аль-Ахли (47) и Аль-Кадисия (47).

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 23-й тур, 28 февраля

Аль-Оруба – Аль-Наср – 2:1

Голы: Аль-Сома, 40, Гудмунсон, 65 – Бушал, 51

Аль-Шабаб – Дамак – 2:0

Голы: Гуанка, 61, Швирех, 83

Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 2:3

Голы: аль-Давсари, 74, Маркос Леонардо, 83 (пен.) – Тоуни, 47, 53, 87

Таблица чемпионата Саудовской Аравии