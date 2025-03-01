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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
28.02.2025 21:00 – FT 2 : 3
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
01 марта 2025, 04:16 | Обновлено 01 марта 2025, 04:34
46
0

ВИДЕО. Итоги дня в чемпионате СА: фиаско КриРо, позор Аль-Хиляля, где Бущан

28 февраля в Саудовской Аравии состоялось три матча 23-го тура

01 марта 2025, 04:16 | Обновлено 01 марта 2025, 04:34
46
0
ВИДЕО. Итоги дня в чемпионате СА: фиаско КриРо, позор Аль-Хиляля, где Бущан
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля состоялось три матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Аль-Наср вместе со звездным Криштиану Роналду на выезде проиграл команде Аль-Оруба со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Действующий чемпион Аль-Хиляль в голевой перестрелке на своем поле уступил Аль-Ахли 2:3. Хет-трик за гостей оформил Айван Тоуни, который летом перебрался к саудитам из Брентфорда.

Аль-Шабаб без украинского голкипера Георгия Бущана справился с Дамаком 2:0. Бущан стал жертвой лимита легионеров: максимум восемь иностранных игроков могут быть в составе.

Лидером первенства остается Аль-Иттихад с 56 очками, который проведет свой матч 23-го тура в воскресенье, 2 марта. Далее располагаются Аль-Хиляль (51), Аль-Наср (47), Аль-Ахли (47) и Аль-Кадисия (47).

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 23-й тур, 28 февраля

Аль-Оруба – Аль-Наср – 2:1

Голы: Аль-Сома, 40, Гудмунсон, 65 – Бушал, 51

Аль-Шабаб – Дамак – 2:0

Голы: Гуанка, 61, Швирех, 83

Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 2:3

Голы: аль-Давсари, 74, Маркос Леонардо, 83 (пен.) – Тоуни, 47, 53, 87

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 22 18 2 2 55 - 21 56
2 Аль-Хиляль 23 16 3 4 68 - 28 51
3 Аль-Наср Эр-Рияд 23 14 5 4 48 - 24 47
4 Аль-Ахли Джидда 23 15 2 6 45 - 21 47
5 Аль-Кадисия 22 15 2 5 35 - 19 47
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 23 12 3 8 39 - 28 39
7 Аль-Иттифак 22 9 4 9 29 - 32 31
8 Аль-Рияд 22 8 6 8 25 - 32 30
9 Аль-Халидж 22 8 5 9 27 - 31 29
10 Аль-Таавун 22 7 7 8 22 - 21 28
11 Аль-Оруба 23 8 2 13 21 - 42 26
12 Аль-Холуд 22 7 4 11 29 - 42 25
13 Дамак 23 6 6 11 29 - 38 24
14 Аль-Фейха 22 4 9 9 16 - 30 21
15 Аль-Фатех 22 5 4 13 22 - 44 19
16 Аль-Раед 22 5 2 15 25 - 39 17
17 Аль-Ахдуд 22 4 4 14 22 - 37 16
18 Аль-Вахда Мекка 22 3 4 15 25 - 53 13
Полная таблица

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Аль-Ахли Джидда).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Леонардо (Аль-Хиляль).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Аль-Ахли Джидда).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Аль-Ахли Джидда).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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