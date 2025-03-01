ВИДЕО. Итоги дня в чемпионате СА: фиаско КриРо, позор Аль-Хиляля, где Бущан
28 февраля в Саудовской Аравии состоялось три матча 23-го тура
28 февраля состоялось три матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Аль-Наср вместе со звездным Криштиану Роналду на выезде проиграл команде Аль-Оруба со счетом 1:2.
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Действующий чемпион Аль-Хиляль в голевой перестрелке на своем поле уступил Аль-Ахли 2:3. Хет-трик за гостей оформил Айван Тоуни, который летом перебрался к саудитам из Брентфорда.
Аль-Шабаб без украинского голкипера Георгия Бущана справился с Дамаком 2:0. Бущан стал жертвой лимита легионеров: максимум восемь иностранных игроков могут быть в составе.
Лидером первенства остается Аль-Иттихад с 56 очками, который проведет свой матч 23-го тура в воскресенье, 2 марта. Далее располагаются Аль-Хиляль (51), Аль-Наср (47), Аль-Ахли (47) и Аль-Кадисия (47).
Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 23-й тур, 28 февраля
Аль-Оруба – Аль-Наср – 2:1
Голы: Аль-Сома, 40, Гудмунсон, 65 – Бушал, 51
Аль-Шабаб – Дамак – 2:0
Голы: Гуанка, 61, Швирех, 83
Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 2:3
Голы: аль-Давсари, 74, Маркос Леонардо, 83 (пен.) – Тоуни, 47, 53, 87
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|22
|18
|2
|2
|55 - 21
|56
|2
|Аль-Хиляль
|23
|16
|3
|4
|68 - 28
|51
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|23
|14
|5
|4
|48 - 24
|47
|4
|Аль-Ахли Джидда
|23
|15
|2
|6
|45 - 21
|47
|5
|Аль-Кадисия
|22
|15
|2
|5
|35 - 19
|47
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|23
|12
|3
|8
|39 - 28
|39
|7
|Аль-Иттифак
|22
|9
|4
|9
|29 - 32
|31
|8
|Аль-Рияд
|22
|8
|6
|8
|25 - 32
|30
|9
|Аль-Халидж
|22
|8
|5
|9
|27 - 31
|29
|10
|Аль-Таавун
|22
|7
|7
|8
|22 - 21
|28
|11
|Аль-Оруба
|23
|8
|2
|13
|21 - 42
|26
|12
|Аль-Холуд
|22
|7
|4
|11
|29 - 42
|25
|13
|Дамак
|23
|6
|6
|11
|29 - 38
|24
|14
|Аль-Фейха
|22
|4
|9
|9
|16 - 30
|21
|15
|Аль-Фатех
|22
|5
|4
|13
|22 - 44
|19
|16
|Аль-Раед
|22
|5
|2
|15
|25 - 39
|17
|17
|Аль-Ахдуд
|22
|4
|4
|14
|22 - 37
|16
|18
|Аль-Вахда Мекка
|22
|3
|4
|15
|25 - 53
|13
События матча
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