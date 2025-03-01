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01 марта 2025, 04:05 |
158
0

Назван лучший форвард планеты. Холанд и Мбаппе не в топ-3. Кто лидер?

Наибольшее признание досталось Гарри Кейну

01 марта 2025, 04:05 |
158
0
Назван лучший форвард планеты. Холанд и Мбаппе не в топ-3. Кто лидер?
GOAL. Гарри Кейн и Эрлинг Холланд.

Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших форвардов на данный момент.

Первое место списка занял английский форвард «Баварии» Гарри Кейн, забивший в текущем сезоне Бундеслиги 21 гол. Вторая строчка отошла одному из лучших бомбардиров АПЛ Александеру Исаку. Тройку закрыл лидер «Барселоны» Роберт Левандовски.

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опустился в рейтинге на четвертую строчку, за ним сразу идет Килиан Мбаппе.

В десятку рейтинга также попали Виктор Дьокереш, Лаутаро Мартинес, Виктор Осимхен, Хулиан Альварес и Олли Уоткинс.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших форвардов мира на данный момент

  1. Гарри Кейн
  2. Александер Исак
  3. Роберт Левандовски
  4. Эрлинг Холанд
  5. Килиан Мбаппе
  6. Виктор Дьокереш
  7. Лаутаро Мартинес
  8. Виктор Осимхен
  9. Хулиан Альварес
  10. Олли Уоткинс
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Александер Исак Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Виктор Дьекереш Гарри Кейн Эрлинг Холанд Лаутаро Мартинес Виктор Осимхен Хулиан Альварес Олли Уоткинс рейтинг
Дмитрий Олейник Источник: FourFourTwo
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