Назван лучший форвард планеты. Холанд и Мбаппе не в топ-3. Кто лидер?

Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших форвардов на данный момент.

Первое место списка занял английский форвард «Баварии» Гарри Кейн, забивший в текущем сезоне Бундеслиги 21 гол. Вторая строчка отошла одному из лучших бомбардиров АПЛ Александеру Исаку. Тройку закрыл лидер «Барселоны» Роберт Левандовски.

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опустился в рейтинге на четвертую строчку, за ним сразу идет Килиан Мбаппе.

В десятку рейтинга также попали Виктор Дьокереш, Лаутаро Мартинес, Виктор Осимхен, Хулиан Альварес и Олли Уоткинс.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших форвардов мира на данный момент