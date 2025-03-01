Назван лучший форвард планеты. Холанд и Мбаппе не в топ-3. Кто лидер?
Наибольшее признание досталось Гарри Кейну
Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших форвардов на данный момент.
Первое место списка занял английский форвард «Баварии» Гарри Кейн, забивший в текущем сезоне Бундеслиги 21 гол. Вторая строчка отошла одному из лучших бомбардиров АПЛ Александеру Исаку. Тройку закрыл лидер «Барселоны» Роберт Левандовски.
Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опустился в рейтинге на четвертую строчку, за ним сразу идет Килиан Мбаппе.
В десятку рейтинга также попали Виктор Дьокереш, Лаутаро Мартинес, Виктор Осимхен, Хулиан Альварес и Олли Уоткинс.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших форвардов мира на данный момент
- Гарри Кейн
- Александер Исак
- Роберт Левандовски
- Эрлинг Холанд
- Килиан Мбаппе
- Виктор Дьокереш
- Лаутаро Мартинес
- Виктор Осимхен
- Хулиан Альварес
- Олли Уоткинс
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