ФОТО. Футболист Астон Виллы подкатывает к бывшей Мудрика. Кто он?

Защитник «Астон Виллы» Кортни Хаус оставил комплимент под фото российской модели Виолетты Грачевой.

«Ты на хорошей волне», — написал Кортни, а Виолетта ответила эмодзи аплодисментов.

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29-летний футболист часто комментирует её посты.

Ранее Грачову связывали с Михаилом Мудриком и даже обвиняли в допинг-скандале из-за запрещённых препаратов в пробе футболиста.

Также ей приписывали роман с Вестоном Маккенни.

Она опровергла связи с ними и подчеркнула, что «свободна».