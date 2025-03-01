ФОТО. Футболист Астон Виллы подкатывает к бывшей Мудрика. Кто он?
Она – свободна
Защитник «Астон Виллы» Кортни Хаус оставил комплимент под фото российской модели Виолетты Грачевой.
«Ты на хорошей волне», — написал Кортни, а Виолетта ответила эмодзи аплодисментов.
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29-летний футболист часто комментирует её посты.
Ранее Грачову связывали с Михаилом Мудриком и даже обвиняли в допинг-скандале из-за запрещённых препаратов в пробе футболиста.
Также ей приписывали роман с Вестоном Маккенни.
Она опровергла связи с ними и подчеркнула, что «свободна».
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