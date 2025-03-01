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01 марта 2025, 01:35 | Обновлено 01 марта 2025, 01:36
194
1

ФОТО. Футболист Астон Виллы подкатывает к бывшей Мудрика. Кто он?

Она – свободна

01 марта 2025, 01:35 | Обновлено 01 марта 2025, 01:36
194
1
ФОТО. Футболист Астон Виллы подкатывает к бывшей Мудрика. Кто он?
Instagram. Виолетта Грачева

Защитник «Астон Виллы» Кортни Хаус оставил комплимент под фото российской модели Виолетты Грачевой.

«Ты на хорошей волне», — написал Кортни, а Виолетта ответила эмодзи аплодисментов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

29-летний футболист часто комментирует её посты.

Ранее Грачову связывали с Михаилом Мудриком и даже обвиняли в допинг-скандале из-за запрещённых препаратов в пробе футболиста.

Также ей приписывали роман с Вестоном Маккенни.

Она опровергла связи с ними и подчеркнула, что «свободна».

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фото lifestyle Михаил Мудрик Астон Вилла Виолетта Грачева девушки Английская Премьер-лига Челси
Максим Лапченко Источник: Instagram
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