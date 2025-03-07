ФОТО. Легенда Реала принял сенсационное решение. Спустя 7 месяцев

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос вернется на футбольное поле впервые после объявления о завершении карьеры.

Спустя семь месяцев Кроос присоединился к соревнованиям «Icon League». Это турнир из семи команд по пять игроков, которые соревнуются в коротких матчах.

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Матчи регулярного сезона будут проходить в Дюссельдорфе. Новый сезон стартует 10 марта и включает 13 игровых дней.

В соревнованиях участвуют ткаие известные футболисты, как Роберт Андрих, Антонио Рюдигер, Франк Рибери, Давид Алаба, Леон Драйсайтль и Вольф Фусс.

Кроос уже играл в дебютном сезоне лиги за команду «B2B United», но за какую команду он будет играть в этот раз — неизвестно.