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  4. Николай ИЩЕНКО: «Качество газона не позволило показать футбол»
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 02:10 | Обновлено 07 марта 2025, 02:14
45
0

Николай ИЩЕНКО: «Качество газона не позволило показать футбол»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов отбывает дисквалификацию

07 марта 2025, 02:10 | Обновлено 07 марта 2025, 02:14
45
0
Николай ИЩЕНКО: «Качество газона не позволило показать футбол»
ФК Ворскла. Николай Ищенко

Ассистент главного тренера «Ворсклы» Николай Ищенко прокомментировал матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги Украины против львовских «Карпат» (0:0)

– К сожалению, качество газона не позволило показать тот футбол, который бы мы хотели. И результат так же. Моменты есть, но реализовать их не удалось. Получился типичный весенний футбол: борьба, желание... Качества много не было, плюс сильный ветер не дал нам показать то, на что мы надеялись.

– Как оцениваете игру вашей команды и прибавили ли футболисты в физических кондициях после отпуска?

– Физическими кондициями мы довольны, провели качественные сборы. Конечно, существуют ошибки, но этому есть объяснение. Опять же качество газона сегодня не позволило бразильцам «Карпат» и нашим техничным игрокам раскрыть свои лучшие качества.

– Юрий Максимов, когда в ударе, может устроить «пихач» не только своим игрокам, но и судьям. Насколько его умения сегодня не хватало?

– Это к вам больше вопрос. Нам хватает достаточно (улыбается – прим.).

– Насколько вы довольны выходом Сергея Мякушко и почему раньше не выпустили Самсона Иеде?

– Раньше не выпустили поскольку перестроились в два нападающих. Самсон – больше игрок глубины поля, а мы хотели играть в два форварда. Сначала были Салабай и Кулач, а потом Ндукве вышел вторым нападающим. Мы были на связи с главным тренером. Это только он решает, когда и кого выпускать. Мы лишь можем выполнять его советы.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Карпаты Николай Ищенко пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
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