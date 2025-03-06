ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
Даниэль Соса подставил голову после удара Эгиналду на последних минутах матча
6 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Кривбасс Кривой Рог.
Коллективы сыграли на Арене Львов. Поединок завершился со счетом 1:1.
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На 90-й минуте Эгиналду опасно пробил по воротам соперников после навеса Георгия Судакова с углового.
Но форвард гостей Даниэль Соса вовремя подставил голову и перевел мяч на корнер, тем самым сумев спасти свою команду.
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
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