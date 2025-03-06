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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 20:53 |
3060
0

ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й

Даниэль Соса подставил голову после удара Эгиналду на последних минутах матча

06 марта 2025, 20:53 |
3060
0
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й

6 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Кривбасс Кривой Рог.

Коллективы сыграли на Арене Львов. Поединок завершился со счетом 1:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 90-й минуте Эгиналду опасно пробил по воротам соперников после навеса Георгия Судакова с углового.

Но форвард гостей Даниэль Соса вовремя подставил голову и перевел мяч на корнер, тем самым сумев спасти свою команду.

ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й

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Даниэль Соса Эгиналду видео Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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