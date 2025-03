Радукану быстро вылетела из Индиан-Уэллс, лишив фанов тенниса матча с Гауфф

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA 55) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде британка в двух сетах проиграла Моюке Утидзиме (Япония, WTA 52) за 1 час и 24 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Моюка Утидзима (Япония) – 3:6, 2:6

Эмма и Моюка провели второе очное противостояние. В 2022 году Радукану одолела японку в 1/16 финала соревнований в Сеуле.

Если бы британка пробилась во 2-й круг, то фаны тенниса наблюдали бы за поединком с интересной вывеской: Коко Гауфф – Эмма Радукану. А так третья ракетка мира будет стартовать на тысячнике с матча против Утидзимы.

