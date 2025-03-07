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Лига Европы
АЗ Алкмаар
06.03.2025 19:45 – FT 1 : 0
Тоттенхэм
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Лига Европы
07 марта 2025, 01:55 |
11
0

АЗ Алкмар – Тоттенхэм – 1:0. Автогол Бергвалля. Видео голов и обзор матча

Вся борьба между командами еще впереди

07 марта 2025, 01:55 |
11
0
АЗ Алкмар – Тоттенхэм – 1:0. Автогол Бергвалля. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «АЗ Алкмаар» и «Тоттенхэмом».

Хозяева поля начали игру агрессивнее, завладев инициативой. Уже на 5-й минуте Трой Перрот упустил очень хорошую возможность отличиться.

На 18-й минуте игрок «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль срезал мяч в собственные ворота. В итоге этот момент стал ключевым, ведь больше результативных действий в матче не было.

Следует отметить, что хозяева могли забить еще, но в этом случае судьба была на стороне лондонцев.

Ответный матч состоится 13 марта в Лондоне.

Лига Европы. 1/8 финала

АЗ Алкмаар – Тоттенхэм – 1:0

Голы: Бергвалль, 18 (автогол)

Видео голов и обзор матча

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Тоттенхэм Лига Европы АЗ Алкмаар Лукас Бергвалль видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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