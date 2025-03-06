Все решил автогол. АЗ Алкмаар дома одолел Тоттенхэм
Английский коллектив уступил из-за автогола Лукаса Бергвалля
В четверг, 6 марта, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «АЗ Алкмаар» и «Тоттенхэмом».
Встречу принимал стадион АФАС в Алкмаре.
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Единственным взятием ворот в матче отличился полузащитник гостей Лукас Бергвалль, но с одним нюансом: это был автоголом. По ходу матча нидерландский коллектив мог несколько раз увеличить свое преимущество, но матч все же завершился со счетом 1:0.
Ответный матч пройдет 13 марта в Лондоне.
Лига Европы. 1/8 финала
АЗ Алкмаар – Тоттенхэм – 1:0
Голы: Бергвалль, 18 (автогол)
Фото матча:
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