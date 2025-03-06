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Лига Европы
АЗ Алкмаар
06.03.2025 19:45 – FT 1 : 0
Тоттенхэм
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Лига Европы
06 марта 2025, 21:52 | Обновлено 06 марта 2025, 21:57
80
1

Все решил автогол. АЗ Алкмаар дома одолел Тоттенхэм

Английский коллектив уступил из-за автогола Лукаса Бергвалля

06 марта 2025, 21:52 | Обновлено 06 марта 2025, 21:57
80
1
Все решил автогол. АЗ Алкмаар дома одолел Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. АЗ Алкмаар

В четверг, 6 марта, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «АЗ Алкмаар» и «Тоттенхэмом».

Встречу принимал стадион АФАС в Алкмаре.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Единственным взятием ворот в матче отличился полузащитник гостей Лукас Бергвалль, но с одним нюансом: это был автоголом. По ходу матча нидерландский коллектив мог несколько раз увеличить свое преимущество, но матч все же завершился со счетом 1:0.

Ответный матч пройдет 13 марта в Лондоне.

Лига Европы. 1/8 финала

АЗ Алкмаар – Тоттенхэм – 1:0

Голы: Бергвалль, 18 (автогол)

Фото матча:

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Лукас Бергвалль Лига Европы АЗ Алкмаар Тоттенхэм
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
В Англії нідерландському клубу буде важко. Але і Тоттенхем зараз непередбачуваний
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