В четверг, 6 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «АЗ» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе АФАС в Алкмааре.

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АЗ Алкмаар

В основном этапе Лиги Европы «АЗ» набрал 11 очков (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения) и занял в турнирной таблице 19 место. В 1/16 финала «АЗ» встретился с «Галатасараем». Матч на своем поле нидерландский клуб выиграл со счетом 4:1. В ответном поединке «АЗ» сыграл вничью 2:2 и прошел в следующий раунд турнира. В чемпионате Нидерландов «АЗ» идет на шестом месте. В матче предыдущего тура «АЗ» на выезде проиграл «Херенвену» (1:3).

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» в турнирной таблице Лиги Европы финишировал на четвертом месте. В восьми матчах команда набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение). В целом, сезон для команды складывается не совсем удачно. В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» идет на 13 позиции. В предыдущем туре чемпионата Англии команда принимала «Манчестер Сити» и проиграла 0:1. «Тоттенхэм» не участвовал в 1/8 финала Кубка Англии и имел дополнительное время на отдых.

Личные встречи

Команды встречались в этом розыгрыше Лиги Европы. Матч прошел на поле «Тоттенхэма» и закончился победой хозяев со счетом 1:0.

«АЗ» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «АЗ» забивает в среднем по 1,9 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» составляет 2,13 гола за матч.

Возможные составы

«АЗ»: Овусу-Одуро, Кассиус, Гоес, Пенетра, Вульф, Класи, Купмайнерс, Поку, Мийнанс, Лахдо, Поку.

«Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Порро, Данзо, Грей, Мэддисон, Бентанкур, Бергваль, Одобер, Тель, Джонсон.

Прогноз

Команды могут сыграть результативно. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,35.