Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде престижного турнира в США

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) получила соперницу в 1/32финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Эшлин Крюгер (WTA 41), которая в американском дерби одолела Кэти Волынец (WTA 65) за 1 час и 50 минут несмотря на то, что в первой партии получила баранку.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Эшлин Крюгер (США) – Кэти Волынец (США) – 0:6, 6:2, 6:2

Крюгер во второй раз переиграла Волынец. Впервые Эшлин одержала победу в очных противостояниях против Кэти в 2022 году на 60-тысячнике в Беркли, Калифорния.

Ранее Свитолина и Крюгер не играли между собой. На Индиан-Уэллс они сойдутся 7 марта.

Свою первую соперницу на этих кортах получила и Марта Костюк.

Starting a new chapter 📖



Ashlyn Krueger grabs her first main draw victory at Indian Wells after defeating Volynets 0-6, 6-2, 6-2.#TennisParadise pic.twitter.com/Xs6nfXvWnA