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WTA
06 марта 2025, 08:27 | Обновлено 06 марта 2025, 09:25
1631
0

Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде престижного турнира в США

Элина на старте тысячника в Индиан-Уэллс поборется против Эшлин Крюгер

06 марта 2025, 08:27 | Обновлено 06 марта 2025, 09:25
1631
0
Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде престижного турнира в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) получила соперницу в 1/32финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Эшлин Крюгер (WTA 41), которая в американском дерби одолела Кэти Волынец (WTA 65) за 1 час и 50 минут несмотря на то, что в первой партии получила баранку.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Эшлин Крюгер (США) – Кэти Волынец (США) – 0:6, 6:2, 6:2

Крюгер во второй раз переиграла Волынец. Впервые Эшлин одержала победу в очных противостояниях против Кэти в 2022 году на 60-тысячнике в Беркли, Калифорния.

Ранее Свитолина и Крюгер не играли между собой. На Индиан-Уэллс они сойдутся 7 марта.

Свою первую соперницу на этих кортах получила и Марта Костюк.

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Элина Свитолина Эшлин Крюгер Кэти Волынец WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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