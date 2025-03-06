Мегакамбек. Определена первая соперница Костюк на турнире в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Робин Монтгомери (США, WTA 107), которая на старте основной сетки тысячника одолела Юле Нимайер (Германия, WTA 120).

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Юле Нимайер (Германия) [Q] – Робин Монтгомери (США) – 6:3, 5:7, 2:6

Во второй партии Юле побеждала 5:2 с двумя брейками, но растеряла преимущество и позволила американке оформить крутой камбек.

Монтгомери во второй раз в карьере одолела Нимайер. Впервые это произошло на травяном турнире в Хертогенбоше 2024.

Робин и Марта ранее ни разу не играли между собой.

Встреча Костюк и Монтгомери состоится либо 7 марта (пятница), либо 8 марта (суббота). В четверг на Индиан-Уэллс продолжатся поединки 1/64 финала.

Костюк на этих кортах предстоит защитить очки за прошлогодний полуфинал, где она проиграла Иге Свентек – действующей чемпионке И-У.