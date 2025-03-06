Мегакамбек. Определена первая соперница Костюк на турнире в Индиан-Уэллс
Робин Монтгомери в трех сетах переиграла Юле Нимайер в 1-м раунде тысячника
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Во 2-м раунде украинка сыграет против Робин Монтгомери (США, WTA 107), которая на старте основной сетки тысячника одолела Юле Нимайер (Германия, WTA 120).
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала
Юле Нимайер (Германия) [Q] – Робин Монтгомери (США) – 6:3, 5:7, 2:6
Во второй партии Юле побеждала 5:2 с двумя брейками, но растеряла преимущество и позволила американке оформить крутой камбек.
Монтгомери во второй раз в карьере одолела Нимайер. Впервые это произошло на травяном турнире в Хертогенбоше 2024.
Робин и Марта ранее ни разу не играли между собой.
Встреча Костюк и Монтгомери состоится либо 7 марта (пятница), либо 8 марта (суббота). В четверг на Индиан-Уэллс продолжатся поединки 1/64 финала.
Костюк на этих кортах предстоит защитить очки за прошлогодний полуфинал, где она проиграла Иге Свентек – действующей чемпионке И-У.
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