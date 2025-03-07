Юрий ВЕРНИДУБ: «Не все легионеры не хотят ехать в Украину»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал выездную ничью против «Шахтера» в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Я ребятам сказал, если мы выйдем с большим желанием, настроем, не будем уступать в борьбе, то «свои» очки можем взять с любой командой. Главное, не проигрывать борьбу в центре поля и забивать то, что создаем, а не так, как было до этого с «Вересом» и «Ингульцом». Поэтому я благодарю ребят, что они сегодня вышли, действительно бились за каждый мяч, ложились под эти мячи, не давали «Шахтеру» наносить удары, блокировали.

Неплохой гол забил наш новичок Мендоза. Сегодня мы заслуживали ничью, ведь очень много борьбы навязали «Шахтеру». Тем самым не дали им спокойно разыгрывать мячи, давить. То есть того, что они любят и что они хотят.

Я хочу выразить соболезнования от Клуба «Кривбасс», от руководства, от всех ребят людям, которые вчера пострадали в Кривом Роге. Как вы знаете, снова была ракетная атака, много людей пострадало – 31 раненый, 5 погибших. Поэтому родным и близким соболезнования, держитесь и все равно, я думаю, мы придем к тому, что дождемся какого-то мира и начнем жить так, как мы хотим.

– Насколько трудно сейчас приглашать легионеров в команду?

– Смотрите, сегодня у нас девять иностранцев. Большинство из них африканцы. Африканцы – молодцы, они не боятся, потому что в их странах тоже войны, и чего там только нет. Есть также европейцы - Илич, Бандейра, также венесуэлец появился. Приглашали и других футболистов, но они не хотят ехать. Те, кто не против, они у нас.

Сегодня показал свой уровень Мендоза. Очень классный игрок. Я рад, что он приехал к нам. Вы знаете, по поведению, по всему видно, что человек не боится, человек с нами переживает все это. Я очень благодарен всем ребятам, и иностранцам, которые у нас играют и выполняют свою работу. Спасибо.