Лондонский хаос: в чем причины катастрофического падения Тоттенхэма?

«Тоттенхэм» был одной из самых интересных команд английской Премьер-лиги в прошлом сезоне. После ухода Антонио Конте и Гарри Кейна «шпорам» не пророчили ничего хорошего. Следовательно, от лондонцев никто не ждал никаких подвигов и свершений. Однако у «Тоттенхэма» появился очень интересный тренер Ангелос Постекоглу, под руководством которого «Селтик» выиграл 5 трофеев, включая 2 титула чемпиона Шотландии.

Учитывая, что «кельты» при этом показывали интересную атакующую игру, у болельщиков «шпор» были поводы для оптимизма. После ухода Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» поник в игровом плане. У «шпор» были яркие камбэки под руководством Конте и даже выход в финал Кубка лиги под руководством Жозе Моуринью, но лондонцы больше не смотрелись на поле ярко. С каждым новым наставником они играли все более прагматично. Поэтому приход Постекоглу на должность главного тренера вызывал интерес.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Колоритный австралиец с первых туров АПЛ дал понять, что не будет подстраиваться под лигу, а сразу попытается навязать соперникам свой стиль игры. И это сработало. По крайней мере, неплохо работало в первой половине сезона. Первое поражение в минувшей кампании Премьер-лиги «Тоттенхэм» получил в начале ноября от «Челси». С этого момент у «шпор» пошел небольшой спад в виде трех подряд поражений, хотя до того они ни разу не проиграли в АПЛ.

Более того, лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а также сыграли вничью в дерби с «Арсеналом». В ноябре Постеколгу был признан лучшим тренером месяца третий раз подряд. Ранее в АПЛ такое достижение было только у Конте, Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Эндж сравнялся с элитными тренерами и дал болельщикам надежду на светлое будущее. Хотя как раз с того момента «Тоттенхэм» и начал постепенно терять стабильность.

«Шпоры» завершили прошлый сезон Премьер-лиги на 5-м месте, отстав от места в Лиге чемпионов всего на 2 очка. Лондонцам совсем немного не хватило для выхода в ЛЧ, но Постекоглу не переживал по этому поводу, заявляя, что прогресс команды для него важнее. Болельщики тоже не были слишком разочарованы, потому что под руководством австралийца и с хорошими трансферами перед командой открывались большие перспективы. «Тоттенхэм» действительно поработал на трансферном рынке, но, наверное, не совсем так, как хотелось людям, которые поддерживают клуб.

«Шпоры» подписали 18-летнего полузащитника Лукаса Бергваля за 10 млн евро, 19-летнего вингера Вильсона Одобера за 30 млн и 18-летнего защитника Арчи Грэя за 41 миллион. Лондонцы подписали хороших игроков на перспективу, но это не было усиление на новый сезон. Столь молодым футболистам нужно время на адаптацию. К тому же им еще многому нужно научиться. Единственным опытным игроком, которого подписал «Тоттенхэм», стал Доминик Соланке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Соланке

«Шпорам» действительно нужен был новый нападающий и они заплатили за него рекордные для себя 64,3 млн евро. У Доминика большой опыт выступлений в английском футболе, и он неплохо забивал за «Борнмут» в двух дивизионах. Но не слишком ли много заплатили лондонцы за игрока, который не смог пробиться в основу «Челси» и закрепиться в «Ливерпуле»? Трансферная кампания «Тоттенхэма» определенно оставляла вопросы.

Грубо говоря, «шпоры» не усилили состав, хотя, наверняка, ставили перед собой амбициозные цели. Судя по всему, лондонцы сделали ставку на молодежь. Молодые игроки действительно подходят под активный стиль Постекоглу, который требует выносливости и хорошей скорости, но с одной молодежью очень сложно достигнуть больших высот. Особенно если более опытные футболисты выбывают из строя один за другим. У лондонцев практически весь стартовый состав находится в лазарете.

Конечно, это создает дополнительные сложности. Это, возможно, главная причина того, почему «Тоттенхэм» в середине сезона занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Но не единственная. Когда в клубе эпидемия травм, тренера обычно не выставляют на первый план. Но во всем случившемся есть и вина Постекоглу. У специалиста очень интенсивные тренировки. Иногда это приводит к тому, что игроки получают травмы еще до выхода на поле. Но в игре Эндж не отходит от своего стиля, даже если команда остается в меньшинстве или несет кадровые потери.

Вне зависимости от ситуации тренер настаивает на интенсивном прессинге и высокой линии обороны. Иногда она у «шпор» просто неприлично высокая. Это смотрится эффектно, когда у команды все получается. Но если что-то идет не так, у лондонцев нет плана Б. Даже пропуская по 2-3 гола, они действуют в одном и том же стиле. Такое упорство было бы оправданным, если бы у «Тоттенхэма» все было отточено так, как у «Манчестер Сити» в лучшие годы, когда игроки понимали друг друга с одного взгляда. И если бы у «шпор» было 2 состава футболистов примерно одного уровня, чтобы можно было их менять без потери качества.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

Однако у лондонцев слишком большой разрыв между основой и резервом. В таких условиях сложно проводить ротацию, потому ее по сути и нет. Футболисты основы играют, когда здоровы. Когда случаются травмы, на поле выпускают тех, кто просто может туда выйти. В этом есть недоработка и клубного руководства, которое может и думает о будущем, подписывая молодых игроков, но при этом не всегда принимает во внимание настоящую ситуацию. Поэтому можно понять болельщиков, которые все чаще требуют изменений, вывешивая соответствующие плакаты на стадионах.

В конце 2024 года защитник «Тоттенхэма» и один из лидеров команды Кристиан Ромеро публично раскритиковал руководство клуба за недостаточные вложения в состав. Аргентинец справедливо тогда заявил, что клуб со столь богатой инфраструктурой и стадионом, стоимостью под миллиард фунтов, заслуживает большего. А по итогу у «шпор» только одна победа в последних 11-ти матчах АПЛ, да и та над «Саутгемптоном» – худшей командой лиги.

У лондонцев рушится все, начиная от обороны и заканчивая атакой. «Тоттенхэм» пропустил 37 голов – это седьмой худший результат в АПЛ. «Шпоры» удерживаются в тройке самых результативных команд Премьер-лиги, забив 46 мячей. Однако это уже не впечатляет, потому что сколько бы лондонцы ни забили, они пропустят столько же или больше. Побед нет, играть некому, до зоны вылета 8 очков. Похоже, «Тоттенхэм» в глубоком кризисе. И пока непонятно, как из него выходить.

Сергей ЗАВАЛКО