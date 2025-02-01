Шахтер заинтересован в подписании 19-летнего защитника сборной Боливии

Донецкий «Шахтер» заинтересован в услугах 19-летнего защитника сборной Боливии U-20 Диего Арройо. Об этом сообщила журналистка Химе Осорио.

«К боливийцу Арройо есть большой интерес в Европе. Диего – 19 лет, играет на позиции центрального защитника в клубе «Боливар». На этого футболиста претендует донецкий «Шахтер», представитель Украинской Премьер-лиги», – написала Осорио в социальных сетях.

Диего дебютировал 26 сентября прошлого года за первую команду «Боливара» и провел три поединка в чемпионате. Кроме того, в январе защитник сыграл в четырех поединках за молодежную сборную на Чемпионате Южной Америки U-20.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Динамо» назвал донецкий клуб самым слабым за несколько лет.