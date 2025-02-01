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  4. Шахтер заинтересован в подписании 19-летнего защитника сборной Боливии
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 12:55 |
558
0

Шахтер заинтересован в подписании 19-летнего защитника сборной Боливии

Диего Арройо дебютировал за первую команду «Боливара» 26 сентября

01 февраля 2025, 12:55 |
558
0
Шахтер заинтересован в подписании 19-летнего защитника сборной Боливии
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Арройо

Донецкий «Шахтер» заинтересован в услугах 19-летнего защитника сборной Боливии U-20 Диего Арройо. Об этом сообщила журналистка Химе Осорио.

«К боливийцу Арройо есть большой интерес в Европе. Диего – 19 лет, играет на позиции центрального защитника в клубе «Боливар». На этого футболиста претендует донецкий «Шахтер», представитель Украинской Премьер-лиги», – написала Осорио в социальных сетях.

Диего дебютировал 26 сентября прошлого года за первую команду «Боливара» и провел три поединка в чемпионате. Кроме того, в январе защитник сыграл в четырех поединках за молодежную сборную на Чемпионате Южной Америки U-20.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Динамо» назвал донецкий клуб самым слабым за несколько лет.

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Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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