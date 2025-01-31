Бывший голкипер Динамо: «Этот Шахтер – самый слабый за последние много лет»
Марьян Марущак поделился мнением об игре донецкого клуба в нынешнем сезоне
Бывший голкипер киевского «Динамо» Марьян Марущак оценил выступления донецкого «Шахтера» в текущем сезоне Лиги чемпионов и внутреннем чемпионате:
«По моему субъективному мнению, «Шахтер» пока находится на спаде. Конечно, была довольно качественная игра против «Бреста» на прошлой неделе, но турнирную дистанцию в Лиге чемпионов команда прошла неуверенно.
Всего две победы, причем один из соперников, «Янг Бойз», не набрал в турнире ни одного очка. Нынешний «Шахтер» – далеко не самый лучший из тех, которые мы привыкли видеть. Эта команда показывает атакующий футбол, с прессингом, комбинациями, подключением защитников. Дончане всегда имели свой шарм, выходили в плей-офф еврокубков.
О чемпионате Украины вообще не говорю – даже не припомню, когда было такое отставание от «Динамо». Потому результат говорит сам за себя. Этот «Шахтер» – самый слабый за последние много лет», – считает Марущак.
Ранее сообщалось, что футболисты киевского «Динамо» попали в забавную ситуацию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Лиге Европы, по мнению ветерана киевлян, слабо сыграли центральные защитники
Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала