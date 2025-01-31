Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший голкипер Динамо: «Этот Шахтер – самый слабый за последние много лет»
Лига чемпионов
31 января 2025, 23:41 |
237
0

Бывший голкипер Динамо: «Этот Шахтер – самый слабый за последние много лет»

Марьян Марущак поделился мнением об игре донецкого клуба в нынешнем сезоне

31 января 2025, 23:41 |
237
0
Бывший голкипер Динамо: «Этот Шахтер – самый слабый за последние много лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Бывший голкипер киевского «Динамо» Марьян Марущак оценил выступления донецкого «Шахтера» в текущем сезоне Лиги чемпионов и внутреннем чемпионате:

«По моему субъективному мнению, «Шахтер» пока находится на спаде. Конечно, была довольно качественная игра против «Бреста» на прошлой неделе, но турнирную дистанцию ​​в Лиге чемпионов команда прошла неуверенно.

Всего две победы, причем один из соперников, «Янг Бойз», не набрал в турнире ни одного очка. Нынешний «Шахтер» – далеко не самый лучший из тех, которые мы привыкли видеть. Эта команда показывает атакующий футбол, с прессингом, комбинациями, подключением защитников. Дончане всегда имели свой шарм, выходили в плей-офф еврокубков.

О чемпионате Украины вообще не говорю – даже не припомню, когда было такое отставание от «Динамо». Потому результат говорит сам за себя. Этот «Шахтер» – самый слабый за последние много лет», – считает Марущак.

Ранее сообщалось, что футболисты киевского «Динамо» попали в забавную ситуацию.

По теме:
ВИДЕО. Украинский футболист сделал сюрприз для своей дочки. Милота
«Без опыта». Фанаты – о переходе Тараса Степаненко в Эюпспор из Шахтера
Бартулович перевел воспитанника Динамо в дубль Зари
Лига чемпионов Динамо Киев Шахтер Донецк
Микола Титюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас МИХАЛИК: «Я звонил по телефону Бущану...»
Футбол | 31 января 2025, 21:53 0
Тарас МИХАЛИК: «Я звонил по телефону Бущану...»
Тарас МИХАЛИК: «Я звонил по телефону Бущану...»

В Лиге Европы, по мнению ветерана киевлян, слабо сыграли центральные защитники

Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Футбол | 31 января 2025, 06:47 0
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала

Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала

Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Футбол | 31.01.2025, 00:05
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Футбол | 31.01.2025, 18:00
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Бокс | 31.01.2025, 08:53
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 44
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов
30.01.2025, 03:45 19
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 38
Футбол
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
30.01.2025, 23:52 10
Футбол
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
30.01.2025, 09:13 4
Бокс
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 315
Футбол
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 7
Футбол
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем