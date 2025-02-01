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Чемпионат Франции
Брест
01.02.2025 18:00 – FT 2 : 5
ПСЖ
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Франция
01 февраля 2025, 20:10 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:07
1124
0

С хет-триком форварда. Яркая победа ПСЖ и 50 очков. Как там Хвича

Дембеле забил три гола

01 февраля 2025, 20:10 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:07
1124
0
С хет-триком форварда. Яркая победа ПСЖ и 50 очков. Как там Хвича
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ в непростом матче чемпионата Франции обыграл недавнего соперника Шахтера в Лиге чемпионов Брест.

Парижане выиграли со счетом 5:2 благодаря хет-трику вингера Усмана Дембеле и дублю форварда Гонсалу Рамуша, которые помогли команде добраться до показателя в 50 очков в Лиге 1.

Парижане опережают Марсель на 13 очков при матче в запасе у конкурента.

Новичок ПСЖ Хвича Кварацхелия провел на поле 58 минут, результативными действиями не отметился.

Чемпионат Франции. 20-й тур

Брест – ПСЖ 2:5
Голы: Кастильо, 50, Айорке, 71 – Дембеле, 29, 57, 62, Рамуш, 89, 90+7

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Хвича Кварацхелия ПСЖ Брест (Франция) Усман Дембеле Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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