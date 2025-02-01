С хет-триком форварда. Яркая победа ПСЖ и 50 очков. Как там Хвича
Дембеле забил три гола
ПСЖ в непростом матче чемпионата Франции обыграл недавнего соперника Шахтера в Лиге чемпионов Брест.
Парижане выиграли со счетом 5:2 благодаря хет-трику вингера Усмана Дембеле и дублю форварда Гонсалу Рамуша, которые помогли команде добраться до показателя в 50 очков в Лиге 1.
Парижане опережают Марсель на 13 очков при матче в запасе у конкурента.
Новичок ПСЖ Хвича Кварацхелия провел на поле 58 минут, результативными действиями не отметился.
Чемпионат Франции. 20-й тур
Брест – ПСЖ 2:5
Голы: Кастильо, 50, Айорке, 71 – Дембеле, 29, 57, 62, Рамуш, 89, 90+7
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