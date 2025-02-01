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  4. Стародубцева уступила в двух сетах американке в первом раунде квалификации
WTA
01 февраля 2025, 10:51 | Обновлено 01 февраля 2025, 10:59
416
4

Стародубцева уступила в двух сетах американке в первом раунде квалификации

Маккартни Кесслер одержала вторую победу над украинкой в трех личных встречах

01 февраля 2025, 10:51 | Обновлено 01 февраля 2025, 10:59
416
4
Стародубцева уступила в двух сетах американке в первом раунде квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

1 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) провела первый поединок на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ее соперницей в первом раунде квалификации стала американка Маккартни Кесслер (США, WTA 52)).

Стародубцева потерпела поражение в двух сетах – 2:6, 1:6. Матч длился 1 час 29 минут. Украинка сделала одну подачу навылет, допустила три невынужденные ошибки. Теперь Кесслер имеет преимущество в личных встречах с Юлией (2:1).

В решающем раунде отбора Маккартни сыграет против победительницы матча Теодора Костович (Сербия, WTA 886) – Диан Парри (Франция, WTA 86).

По теме:
Юлия Стародубцева – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на 1 февраля
Стародубцева получила соперницу в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби
Юлия Стародубцева Маккартни Кесслер WTA WTA Абу-Даби
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 4
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Sashamar
Позаминулого року сіяна Стародубцева виграла в несіяної Кеслер на рівні 60. Минулого року сіяною на сотці була вже Кеслер, яка обіграла Стародубцеву і згодом взяла титул. Після цього здобула ще два титула WTA.
Отака дурниця, малята
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+2
Андрій Заліщук
геть здулася Юля
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+1
Sergiy20
На жаль у Юлі щось зломалося і ніяк вона не може його полагодити(
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0
NM16071
До багатьох недолугих, ще одна недолуга додалася.
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-4
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