Стародубцева уступила в двух сетах американке в первом раунде квалификации
Маккартни Кесслер одержала вторую победу над украинкой в трех личных встречах
1 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) провела первый поединок на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Ее соперницей в первом раунде квалификации стала американка Маккартни Кесслер (США, WTA 52)).
Стародубцева потерпела поражение в двух сетах – 2:6, 1:6. Матч длился 1 час 29 минут. Украинка сделала одну подачу навылет, допустила три невынужденные ошибки. Теперь Кесслер имеет преимущество в личных встречах с Юлией (2:1).
В решающем раунде отбора Маккартни сыграет против победительницы матча Теодора Костович (Сербия, WTA 886) – Диан Парри (Франция, WTA 86).
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