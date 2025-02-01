Стародубцева уступила в двух сетах американке в первом раунде квалификации

1 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) провела первый поединок на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ее соперницей в первом раунде квалификации стала американка Маккартни Кесслер (США, WTA 52)).

Стародубцева потерпела поражение в двух сетах – 2:6, 1:6. Матч длился 1 час 29 минут. Украинка сделала одну подачу навылет, допустила три невынужденные ошибки. Теперь Кесслер имеет преимущество в личных встречах с Юлией (2:1).

В решающем раунде отбора Маккартни сыграет против победительницы матча Теодора Костович (Сербия, WTA 886) – Диан Парри (Франция, WTA 86).