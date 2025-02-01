В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
Александр Зубков станет игроком турецкого клуба
Главный тренер «Трабзонспора» Шенол Гюнеш подтвердил трансфер игрока сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александра Зубкова.
«Трансфер Александра Зубкова завершен. Поздравляю, он замечательный футболист, надеюсь, он внесет свой вклад в нашу команду», – сказал Гюнеш.
В текущем сезоне Зубков сыграл 21 матч, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами. Ожидается, что «горняки» получат за трансфер 6.5 миллионов евро, а Зубков подпишет четырехлетний контракт.
Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.
'Hangi bölgelere transfer yapacaksınız?'— Buzz Spor (@buzzspor) February 1, 2025
Şenol Güneş: "Savic'in dönüşü önemli. Yine de stoper alacağız. Orta sahada da bakacağız, gelişmelere göre. Bir başka mevki de olabilir. Eldeki oyunculardan gidip, gitmeyeceği duruma göre de bakacağız. Zubkov'un transferi bitti, hayırlı… pic.twitter.com/SdQqywUolr
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