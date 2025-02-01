В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины

Главный тренер «Трабзонспора» Шенол Гюнеш подтвердил трансфер игрока сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александра Зубкова.

«Трансфер Александра Зубкова завершен. Поздравляю, он замечательный футболист, надеюсь, он внесет свой вклад в нашу команду», – сказал Гюнеш.

В текущем сезоне Зубков сыграл 21 матч, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами. Ожидается, что «горняки» получат за трансфер 6.5 миллионов евро, а Зубков подпишет четырехлетний контракт.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.