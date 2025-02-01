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Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 19:33 |
2038
8

В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины

Александр Зубков станет игроком турецкого клуба

01 февраля 2025, 19:33 |
2038
8
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Главный тренер «Трабзонспора» Шенол Гюнеш подтвердил трансфер игрока сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александра Зубкова.

«Трансфер Александра Зубкова завершен. Поздравляю, он замечательный футболист, надеюсь, он внесет свой вклад в нашу команду», – сказал Гюнеш.

В текущем сезоне Зубков сыграл 21 матч, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами. Ожидается, что «горняки» получат за трансфер 6.5 миллионов евро, а Зубков подпишет четырехлетний контракт.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.

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трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк Александр Зубков трансферы УПЛ
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 8
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Павло
Ото закупився Трабзон непотребом 
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+3
Gargantua81
почти за одну цену взяли Зубкова и Сикана. очень скоро они увидят разницу.
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+1
avk2307
на каком месте Трабзон?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
ТвояМамка
Норм пацаны балласт скупили)
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-1
Павло
Нє, Шахті респект - продати таке дерево за 6,5 млн. євро ще треба вміти 
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-3
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