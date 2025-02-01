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  4. Как дебютировал Сикан в Турции? Трабзонспор и Кайсериспор сыграли вничью
Турция
01 февраля 2025, 16:58 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:21
1724
4

Как дебютировал Сикан в Турции? Трабзонспор и Кайсериспор сыграли вничью

Украинец провел на поле 60 минут

01 февраля 2025, 16:58 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:21
1724
4
Как дебютировал Сикан в Турции? Трабзонспор и Кайсериспор сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Трабзонспором».

Игра прошла на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери.

За гостей дебютировал украинский форвард Даниил Сикан, который недавно перешел в Турцию из «Шахтера». Украинец начал поединок в стартовом составе. Сикан не отметился результативными действиями и был заменен на 60-й минуте из-за травмы.

Украинский центрбек «Трабзонспора» Арсений Батагов отыграл весь матч и был признан лучшим игроком поединка некоторыми статистическими порталами.

Коллективы не открыли счет в этом матче.

Чемпионат Турции. 22-й тур

Кайсериспор – Трабзонспор – 0:0

Фотогалерея:

Twitter. Даниил Сикан
Twitter. Даниил Сикан
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник: Трабзонспор сделал официальное предложение о трансфере украинца
Даниил Сикан Трабзонспор Кайсериспор чемпионат Турции по футболу дебют Арсений Батагов WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua81
Батагов там важный игрок. Как и в Заре начинает атаки.
Сикан пока ни об чом. Думаю, что очень скоро они в нем разочаруются.
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+1
😼
Зламався у першому матчі
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0
zzg77
Таки порвав Сікан турків.... 
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0
Tower Bridge
Там с такими ушами многие. Приживётся.
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0
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