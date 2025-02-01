Как дебютировал Сикан в Турции? Трабзонспор и Кайсериспор сыграли вничью

1 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Трабзонспором».

Игра прошла на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери.

За гостей дебютировал украинский форвард Даниил Сикан, который недавно перешел в Турцию из «Шахтера». Украинец начал поединок в стартовом составе. Сикан не отметился результативными действиями и был заменен на 60-й минуте из-за травмы.

Украинский центрбек «Трабзонспора» Арсений Батагов отыграл весь матч и был признан лучшим игроком поединка некоторыми статистическими порталами.

Коллективы не открыли счет в этом матче.

Чемпионат Турции. 22-й тур

Кайсериспор – Трабзонспор – 0:0

Фотогалерея:

Twitter. Даниил Сикан

Twitter. Даниил Сикан

Getty Images/Global Images Ukraine