Как дебютировал Сикан в Турции? Трабзонспор и Кайсериспор сыграли вничью
Украинец провел на поле 60 минут
1 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Трабзонспором».
Игра прошла на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери.
За гостей дебютировал украинский форвард Даниил Сикан, который недавно перешел в Турцию из «Шахтера». Украинец начал поединок в стартовом составе. Сикан не отметился результативными действиями и был заменен на 60-й минуте из-за травмы.
Украинский центрбек «Трабзонспора» Арсений Батагов отыграл весь матч и был признан лучшим игроком поединка некоторыми статистическими порталами.
Коллективы не открыли счет в этом матче.
Чемпионат Турции. 22-й тур
Кайсериспор – Трабзонспор – 0:0
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